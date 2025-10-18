Advertisement

لبنان

عن عملية الـ6 ساعات واغتيال السيّد.. آخر تصريح لنتنياهو

Lebanon 24
18-10-2025 | 15:00
أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه كان سيُعرّض إسرائيل للخطر لو خضع للضغوط وأنهى الحرب عند الوصول إلى خان يونس، مبيّنًا أنّ نهاية الحرب في غزة ارتبطت بنزع سلاح حركة حماس والقطاع.
وشدّد خلال حديث له، على أنّ العين بقيت على إيران، وأنّ المواجهة معها لم تنتهِ رغم قوله إنّ حكومته أبعدت التهديد الإيراني، موضحًا أنّه تحدّث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الشأن.

وأشار نتنياهو إلى أنّ عملية "البيجرز" نُفِّذت بعد ورود معلومات عن إرسال حزب الله عينات منها إلى الفحص، وكشف أنّ إسرائيل دمّرت مخزون الحزب من السلاح الذي جمعه لسنوات خلال ست ساعات.
 
وقال بأنّ حكومته لم تُبلِغ الولايات المتحدة بعملية اغتيال حسن نصر الله، وقال أنّ إطلاعهم كان بمثابة إطلاع نصرالله فإنه كان سيتسرب الخبر، مشيرا إلى أن قرار اغتياله لم يكن بالاجماع.
 
وشدّد خلال حيثه على أنّ إسرائيل ستبقى في جنوب سوريا.
