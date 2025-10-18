عن عملية الـ6 ساعات واغتيال السيّد.. آخر تصريح لنتنياهو

أكّد بنيامين أنّه كان سيُعرّض للخطر لو خضع للضغوط وأنهى الحرب عند الوصول إلى خان يونس، مبيّنًا أنّ نهاية الحرب في غزة ارتبطت بنزع سلاح حركة والقطاع.

وشدّد خلال حديث له، على أنّ بقيت على ، وأنّ المواجهة معها لم تنتهِ رغم قوله إنّ حكومته أبعدت التهديد ، موضحًا أنّه تحدّث مع الرئيس الأميركي في هذا الشأن.



وأشار نتنياهو إلى أنّ عملية "البيجرز" نُفِّذت بعد ورود معلومات عن إرسال عينات منها إلى الفحص، وكشف أنّ إسرائيل دمّرت مخزون الحزب من السلاح الذي جمعه لسنوات خلال ست ساعات.

وقال بأنّ حكومته لم تُبلِغ بعملية اغتيال حسن نصر الله، وقال أنّ إطلاعهم كان بمثابة إطلاع فإنه كان سيتسرب الخبر، مشيرا إلى أن قرار اغتياله لم يكن بالاجماع.

وشدّد خلال حيثه على أنّ إسرائيل ستبقى في جنوب .