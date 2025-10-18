Advertisement

لبنان

مؤخراً.. دفع 300 دولار للعسكريين

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
18-10-2025 | 15:18
عُلم أن عسكريين في الخدمة الفعلية تقاضوا "الزودة" التي أقرتها الحكومة لهم وذلك عن شهرين، بحيث نال كل عسكري مبلغ 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يناهز 312 دولاراً.
ومن المرتقب أن تصدر وزارة المالية بياناً جديداً مطلع الشهر المقبل تحدد فيه مسألة صرف الزيادة عن شهر تشرين الثاني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

