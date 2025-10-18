مؤخراً.. دفع 300 دولار للعسكريين

عُلم أن عسكريين في الخدمة الفعلية تقاضوا "الزودة" التي أقرتها الحكومة لهم وذلك عن شهرين، بحيث نال كل عسكري مبلغ 28 مليون ، أي ما يناهز 312 دولاراً.

