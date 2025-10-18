Advertisement

لبنان

عن موقف بري بشأن "التفاوض" بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت المعلومات؟

Lebanon 24
18-10-2025 | 15:22
قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، إنّ "هناك اتصالات جارية للخروج بموقف لبناني مُوحّد بين الرئاسات الثلاثة، يقوم على القبول بتفاوض غير مباشر بين لبنان وإسرائيل بين الولايات المتحدة، على أن يكون تفاوضاً تقنياً مشروطاً بالتزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار".
وذكرت المعلومات أنَّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يُعلن حتى الساعة عن أي موقف أمام زواره، لكنه منفتح على أي تفاوض يضمنُ تطبيق إتفاق وقف النار ويحفظ حقوق لبنان".

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

إسرائيل

نبيه بر

التزام

نبيه

