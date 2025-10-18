عن موقف بري بشأن "التفاوض" بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت المعلومات؟

قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، إنّ "هناك اتصالات جارية للخروج بموقف لبناني مُوحّد بين الرئاسات الثلاثة، يقوم على القبول بتفاوض غير مباشر بين وإسرائيل بين ، على أن يكون تفاوضاً تقنياً مشروطاً بالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".

وذكرت المعلومات أنَّ " ، لم يُعلن حتى الساعة عن أي موقف أمام زواره، لكنه منفتح على أي تفاوض يضمنُ تطبيق إتفاق وقف النار ويحفظ حقوق لبنان".

