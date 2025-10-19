مشروع الوزير "لن يمر"

قال مصدر وزاري إن مشروع القانون إلى تعديل المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب الحالي، والمتعلقتين باقتراع المغتربين، والذي أعدّه ، لن يُطرح على جدول أعمال ، أو في حال طُرح فلن يمرّ، وذلك لسبب جوهري وأساسي في المضمون، إذ لا يحقّ لوزير الخارجية أن يقدّم مشروع قانون يتعلق بالانتخابات النيابية، كون هذا الأمر من صلاحية وعمل ، وهي الجهة المعنية بكل الملفات ، سواء النيابية أو البلدية أو حتى النقابية أحيانًا.

