Advertisement

لبنان

مشروع الوزير "لن يمر"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-10-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1431231-638964588157485863.jpg
Doc-P-1431231-638964588157485863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر وزاري إن مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب الحالي، والمتعلقتين باقتراع المغتربين، والذي أعدّه وزير الخارجية يوسف رجي، لن يُطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء، أو في حال طُرح فلن يمرّ، وذلك لسبب جوهري وأساسي في المضمون، إذ لا يحقّ لوزير الخارجية أن يقدّم مشروع قانون يتعلق بالانتخابات النيابية، كون هذا الأمر من صلاحية وعمل وزارة الداخلية، وهي الجهة المعنية بكل الملفات الانتخابية، سواء النيابية أو البلدية أو حتى النقابية أحيانًا. 
Advertisement
 

أضاف المصدر: "من هذا المنطلق، لن يكون المشروع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل، وإن طُرح فلن يحظى بموافقة الثلثين".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: مشروع تهجير الفلسطينيين لن يحدث تحت أي ذريعة
lebanon 24
19/10/2025 10:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عشيرة آل حدشيتي: مقتل حكمت حدشيتي لن يمر مرور الكرام
lebanon 24
19/10/2025 10:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق العسكري باسم الحوثيين: العدوان الإسرائيلي لن يمر دون رد وعقاب
lebanon 24
19/10/2025 10:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع "Life Style Vision" يطلق مشروع تمكين النساء في عكار
lebanon 24
19/10/2025 10:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

وزارة الداخلية

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الانتخابية

يوسف رجي

الرامي

المعن

بيت أ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-10-19
03:28 | 2025-10-19
03:16 | 2025-10-19
03:15 | 2025-10-19
03:10 | 2025-10-19
03:08 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24