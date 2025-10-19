25
مشروع الوزير "لن يمر"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-10-2025
|
01:15
قال مصدر وزاري إن مشروع القانون
الرامي
إلى تعديل المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب الحالي، والمتعلقتين باقتراع المغتربين، والذي أعدّه
وزير الخارجية
يوسف رجي
، لن يُطرح على جدول أعمال
مجلس الوزراء
، أو في حال طُرح فلن يمرّ، وذلك لسبب جوهري وأساسي في المضمون، إذ لا يحقّ لوزير الخارجية أن يقدّم مشروع قانون يتعلق بالانتخابات النيابية، كون هذا الأمر من صلاحية وعمل
وزارة الداخلية
، وهي الجهة المعنية بكل الملفات
الانتخابية
، سواء النيابية أو البلدية أو حتى النقابية أحيانًا.
أضاف المصدر: "من هذا المنطلق، لن يكون المشروع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل، وإن طُرح فلن يحظى بموافقة الثلثين".
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
