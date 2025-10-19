Advertisement

لبنان

شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
19-10-2025 | 02:15
Doc-P-1431237-638964609040364403.jpg
أفاد مصدر أمني أن عدداً كبيراً جداً من الشركات الصغيرة التي تقوم بتعبئة غالونات المياه للمنازل دون أن تكون لها علامة تجارية أو ماركة مسجلة، والتي لا تبلغ مساحة المحل أو المستودع الذي تعمل فيه المئتي متر مربع، قد أغلقت أبوابها من دون سبب أو حملات تفتيش، بل خوفًا من الإقفال لكون معظمها غير مرخّص، أما المرخّص فيعمل بطريقة عشوائية، ويبيع الغالون بأسعار تنافسية جداً، ولا يهتم للوقاية والصيانة.
وختم المصدر بالقول: "ما حصل قبل أسبوع في قضية مياه الشرب ربما يكون نافعاً لتحسين ظروف العمل والنظافة في هذا القطاع الحيوي الكبير في لبنان".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
