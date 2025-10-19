شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها

أفاد مصدر أمني أن عدداً كبيراً جداً من الشركات الصغيرة التي تقوم بتعبئة غالونات المياه للمنازل دون أن تكون لها علامة تجارية أو ماركة مسجلة، والتي لا تبلغ مساحة المحل أو المستودع الذي تعمل فيه المئتي ، قد أغلقت أبوابها من دون سبب أو حملات تفتيش، بل خوفًا من الإقفال لكون معظمها غير مرخّص، أما المرخّص فيعمل بطريقة عشوائية، ويبيع الغالون بأسعار تنافسية جداً، ولا يهتم للوقاية والصيانة.

