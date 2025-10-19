هل أُقفل ملف المخيمات؟

تتحدث مصادر فلسطينية عن أن ملف المخيمات وسلاحها لم يُقفل، ذلك أنّ القوى التي لم تُسلم أسلحتها بعد، أسوة بما فعلته حركة "فتح" قبل شهر، ستتحمل مسؤولية المماطلة أمام .

Advertisement