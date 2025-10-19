Advertisement

لبنان

هل أُقفل ملف المخيمات؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-10-2025 | 03:15
A-
A+

Doc-P-1431249-638964629986539953.jpg
Doc-P-1431249-638964629986539953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتحدث مصادر فلسطينية عن أن ملف المخيمات وسلاحها لم يُقفل، ذلك أنّ القوى الفلسطينية التي لم تُسلم أسلحتها بعد، أسوة بما فعلته حركة "فتح" قبل شهر، ستتحمل مسؤولية المماطلة أمام الدولة اللبنانية.
Advertisement
 
 
وذكرت المصادر أن حركة "فتح" ملتزمة بالتعاون مع الدولة لضبط أمن المخيمات، مشيرة إلى أنّ الفصائل الأخرى مدعوة للتعامل بسلاسة مع مسألة تسليم سلاحها وفي طليعتها حركة "حماس"، خصوصاً أن حرب غزة انتهت، وبالتالي المطلوب الذهاب نحو تفعيل الحوار اللبناني - الفلسطيني من جهة والفلسطيني - فلسطيني من جهة أخرى للوصول إلى حلول ومعالجات لكل سلاح المخيمات.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل سيقفل الاساتذة المدارس الرسمية؟ سيناريوهات خطيرة تنتظرنا
lebanon 24
19/10/2025 16:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
lebanon 24
19/10/2025 16:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هل دخل الجيش المخيمات؟
lebanon 24
19/10/2025 16:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إضاءة صخرة الروشة تختبر مجلس الوزراء ام ان الملف اقفل؟
lebanon 24
19/10/2025 16:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدولة اللبنانية

الفلسطينية

اللبنانية

الدولة ال

فلسطين

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-10-19
08:34 | 2025-10-19
08:30 | 2025-10-19
08:14 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24