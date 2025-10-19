Advertisement

لبنان

في الجنوب.. بلدية تطلب آراء المواطنين بشأن "مكب نفايات"

Lebanon 24
19-10-2025 | 03:10
أصدرت بلدية يحمر الشقيف - جنوب لبنان وجمعية "أمواج العطاء" في البلدة بياناً بشأن مكب النفايات الذي جرى إقفاله، مطالبة أبناء البلدة بإبداء آرائهم بشأن مسألة إعادة فتح المكب.مؤقتاً.
وفي بيانها، قالت البلدية: "كما يعلم الجميع، تمّ إقفال مكبّ النفايات في البلدة من قبل القوى الأمنية، وهذا الموضوع يهمّ كل بيت وكل فردٍ منا لما له من تأثير مباشر على صحتنا وبيئتنا وصورة بلدتنا".

وأضافت: "إن بقاء المكبّ مغلق سيؤدي إلى تكدّس النفايات وانتشار الروائح الكريهة والجراثيم والبعوض والحيوانات الشاردة مثل الجريديات وغيرها التي تبحث عن الطعام في الأحياء، مما يشكل خطراً صحياً وأذى مباشراً على السكان".
 
 
وتابعت: "قد يلجأ البعض إلى حرق النفايات، مما سينتج عنه دخان سام وروائح مؤذية تزيد الوضع سوءًا. من وجهة نظرنا، إن إعادة فتح المكبّ موقتًا هو الحل العملي المرحلي، إلى حين إيجاد حلٍّ جذري ومستدام كإنشاء مركز للفرز والمعالجة البيئية السليمة.

وطلبت البلدية من الجميع المشاركة بآرائهم حول ما اذا كانوا يؤيدون اعادة فتح المكب مؤقتًا أم لا ويفضلون بدائل؟.
