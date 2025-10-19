Advertisement

لبنان

في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان

Lebanon 24
19-10-2025 | 03:16
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ الآلاف من المؤمنين بالتوافد الى باحة القديس بطرس للمشاركة في إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان، بالاضافة إلى 6 قديسين آخرين.
Advertisement
 
بث مباشر:
 
  
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تحضيرات لإعلان قداسةَ مطران الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية إغناطيوس مالويان
lebanon 24
19/10/2025 16:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
من الفاتيكان... هذا ما قاله افرام خلال إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
lebanon 24
19/10/2025 16:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا بيروت إلى روما للمشاركة في قداس اعلان قداسة المطران مالويان غداً
lebanon 24
19/10/2025 16:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان
lebanon 24
19/10/2025 16:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

فيديو

إغناطيوس مالويان

القديس بطرس

إغناطيوس

youtube

تيكا

بطرس

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-10-19
08:34 | 2025-10-19
08:30 | 2025-10-19
08:14 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24