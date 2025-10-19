قرب حدود لبنان.. هذا ما سيفعله الجيش الإسرائيليّ

ذكرت صحيفة "معاريف" ، اليوم الأحد، أن الجيش سيبدأ اعتباراً من اليوم مناورة عسكرية تعتبر الأكبر منذ 7 تشرين الأول 2023، وذلك عند الحدود بين وإسرائيل.

وتقول الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي سيختبرُ قدراته في الدفاع والهجوم، مع التركيز على القتال الدفاعي والاحتواء، مشيرة إلى أنّ هذه المناورة تجري في وقتٍ حساس للغاية عند الحدود الشمالية، وأضافت: "صحيح أنَّ في لبنان قد هُزم وتلقى ضربة موجعة، لكنه لا يزال حياً. إنه يعمل ويحاول إعادة بناء نفسه في عدة مجالات لاسيما على صعيد بناء قوته العسكرية وإعادة بناء قوته الدفاعية، وكذلك الهجومية. أيضاً، يسعى الحزب إلى استخراج الصواريخ والأسلحة من مستودعات الذخيرة المتضررة، وبعضها أسلحة تُصنف على أنها أسلحة ثانوية".



وأوضح التقرير أن "حزب الله يسعى لاستعادة مكانته في الساحة الداخلية"، وأضافت: "أيضاً، يُكافح الحزب للحفاظ على مكانته كدولة داخل الدولة، ويواصل استعادة قدراته العملياتية، بهدف مفاجأة والانتقام منها، من بين أمور أخرى، للضربة القاسية التي وجهتها إسرائيل لراعيته ".