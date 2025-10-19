Advertisement

لبنان

قرب حدود لبنان.. هذا ما سيفعله الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
19-10-2025 | 03:49
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ اعتباراً من اليوم مناورة عسكرية تعتبر الأكبر منذ 7 تشرين الأول 2023، وذلك عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وتقول الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي سيختبرُ قدراته في الدفاع والهجوم، مع التركيز على القتال الدفاعي والاحتواء، مشيرة إلى أنّ هذه المناورة تجري في وقتٍ حساس للغاية عند الحدود الشمالية، وأضافت: "صحيح أنَّ حزب الله في لبنان قد هُزم وتلقى ضربة موجعة، لكنه لا يزال حياً. إنه يعمل ويحاول إعادة بناء نفسه في عدة مجالات لاسيما على صعيد بناء قوته العسكرية وإعادة بناء قوته الدفاعية، وكذلك الهجومية. أيضاً، يسعى الحزب إلى استخراج الصواريخ والأسلحة من مستودعات الذخيرة المتضررة، وبعضها أسلحة تُصنف على أنها أسلحة ثانوية".
 

وأوضح التقرير أن "حزب الله يسعى لاستعادة مكانته في الساحة اللبنانية الداخلية"، وأضافت: "أيضاً، يُكافح الحزب للحفاظ على مكانته كدولة داخل الدولة، ويواصل استعادة قدراته العملياتية، بهدف مفاجأة إسرائيل والانتقام منها، من بين أمور أخرى، للضربة القاسية التي وجهتها إسرائيل لراعيته إيران".
 

وأكمل: "أيضاً، يُحاول الحزب العمل في الخارج وتنفيذ هجمات، وقد أُعلن مؤخراً عن اعتقال مشتبه بهم في ألمانيا وشرق آسيا وغيرها. كذلك، يُحاول الحزب بناء بنية تحتية عسكرية في جنوب سوريا وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية. وفي الأيام الأخيرة وحدها، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات عديدة في لبنان، وكان آخر هذه الهجمات مساء أمس، عندما قضى الجيش الإسرائيلي على عنصر من حزب الله كان يحاول إعادة بناء البنية التحتية العسكرية للحزب في جنوب لبنان. أيضاً، ضبط الجيش الإسرائيلي مُهربي أسلحة في جبل الشيخ حاولوا تمرير معدات حربية من سوريا إلى لبنان".

