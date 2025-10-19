Advertisement

لبنان

الخير في ذكرى اللواء الحسن: كل الوفاء لدماء بطل من بلادي

Lebanon 24
19-10-2025 | 04:02
استذكر النائب أحمد الخير، اللواء الشهيد وسام الحسن، في ذكراه الـ13، وقال عبر منصة "آكس" اليوم: "كل الوفاء لدماء بطل من بلادي، وكل العهد أن نمضي على طريقه في الدفاع عن الحق والعدالة وبناء لبنان الدولة، مهما كانت التضحيات. الرحمة له ولروح المؤهل أول الشهيد أحمد صهيوني، ولذكراهما كل السلام".
