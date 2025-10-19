الخير في ذكرى اللواء الحسن: كل الوفاء لدماء بطل من بلادي

استذكر النائب ، اللواء ، في ذكراه الـ13، وقال عبر منصة "آكس" اليوم: "كل الوفاء لدماء بطل من بلادي، وكل أن نمضي على طريقه في الدفاع عن الحق والعدالة وبناء ، مهما كانت التضحيات. له ولروح المؤهل أول الشهيد أحمد ، ولذكراهما كل السلام".

