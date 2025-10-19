26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طالب: لنتحاور داخلياً قبل أن نقرر التفاوض مع العدو
Lebanon 24
19-10-2025
|
05:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى المفتي
الشيخ أحمد
طالب، أن "ما يواجه
لبنان
من تحديات في هذه المرحلة وخصوصاً بعد اتفاق غزة وما نلمحه من تغييرات وتشكّلات على مستوى المنطقة والعالم يستدعي عملاً لبنانياً داخلياً متواصلاً لحماية البلد من شر الرياح الهوج التي قد تهب عليه من اكثر من جهة وخصوصاً من قبل العدو الاسرائيلي".
Advertisement
وحذّر من أن "الضوء الأخضر الأميركي الذي أعطي للعدو لم يتم سحبه الى الآن على الرغم من وفاء
الدولة اللبنانية
بمعظم تعهداتها ورغم امتداح الرئيس الأميركي للمسؤولين اللبنانيين وما قاموا به الى الآن وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ، لأن
الأميركيين
يريدون من لبنان تسهيل دخول العدو الى مفاصل البلد ومن ثم الإسراع في إعلان الانتماء الى المشروع الذي يجري الاعداد له على مستوى المنطقة كلها".
وأشار الى أن "الضغوط التي تنهال على لبنان تحت عنوان التباطؤ في الاصلاح تلتقي بشكل متناسق مع تلك التي تتصاعد ضده تحت عنوان حصرية السلاح، لأن المطلوب هو أبعد من بلد منزوع الأظافر وأقرب الى بلد مسالم ومنخرط في منظومة متكاملة يجري الاعداد لها في الاشهر
القادمة
وبخطوات متسارعة تستدعي من البلد عدم التباطؤ في هذه المسيرة".
وشدد على أن "معالم الوحدة الداخلية التي ظهرت في الأيام الأخيرة والقرارات التي اتخذت على المستوى الرسمي والحزبي لتجميد بعض الخلافات حول وجهات النظر المتباعدة والملفات الهامشية من شأنها أن تكون مرتكزاً لكيفية التعامل مع الملفات والتحديات القادمة".
وأكد "ضرورة أن يتحاور اللبنانيون مع بعضهم البعض لرسم استراتيجية التعامل مع ما هو قادم قبل أن يقرروا كيفية التعاطي مع الضغوط التي تدعوهم لمحاورة العدو والتفاوض المباشر معه ، لأن الوحدة الداخلية والحوار الداخلي هو المسار الذي يرسم اولويات ادارة المرحلة وكيفية الخروج من دائرة الحصار الذي يضغط على البلد ليبقى تحت سيف الانتظار والتهميش بالمقارنة مع الملفات الأخرى في المنطقة".
مواضيع ذات صلة
خريس: أفضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي هو السلم الأهلي الداخلي
Lebanon 24
خريس: أفضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي هو السلم الأهلي الداخلي
19/10/2025 16:08:31
19/10/2025 16:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا: سنتحاور مع إيران خلال الـ 30 يوما المقبلة
Lebanon 24
فرنسا: سنتحاور مع إيران خلال الـ 30 يوما المقبلة
19/10/2025 16:08:31
19/10/2025 16:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلب أساسي على طاولة التفاوض
Lebanon 24
مطلب أساسي على طاولة التفاوض
19/10/2025 16:08:31
19/10/2025 16:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل: لا صراعات داخلية.. الأولوية لمواجهة العدو الإسرائيلي
Lebanon 24
خليل: لا صراعات داخلية.. الأولوية لمواجهة العدو الإسرائيلي
19/10/2025 16:08:31
19/10/2025 16:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
الأميركيين
الشيخ أحمد
أحمد طالب
اللبنانية
الدولة ال
الجمهوري
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
Lebanon 24
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
08:45 | 2025-10-19
19/10/2025 08:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
Lebanon 24
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
08:34 | 2025-10-19
19/10/2025 08:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
Lebanon 24
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
08:14 | 2025-10-19
19/10/2025 08:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
19/10/2025 07:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:45 | 2025-10-19
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
08:34 | 2025-10-19
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
08:30 | 2025-10-19
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:14 | 2025-10-19
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
07:52 | 2025-10-19
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
دويّ قوي سُمع في الجنوب.. هذا مصدره
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 16:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 16:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 16:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24