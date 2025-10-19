مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟

نشرت صحيفة "لوفيغارو" تقريراً جديداً قالت فيه إن " يعمل حالياً بشكل شبه كامل تحت الأرض"، مشيرة إلى أنّ "الحزب يعيد بناء هيكله القيادي وقوته العسكرية بشكل سري، وبمساعدة مباشرة من ".

Advertisement

وقال الصحيفة إنه "بعد عام من عملية البيجر واغتيال أمين عام "حزب الله" السابق الشهيد نصر الله، بات العمل في الحزب يسير بسرية تامة لإعادة ترميم الصفوف بشكل شبه سري.

وتقول "لوفيغارو"، إنه "في الوقت الذي يُبدي فيه "حزب الله" موافقته بشكل ظاهري على نزع سلاحه، إلا أنه فعلياً يسير بخلاف ذلك في معاقله الأخرى.





ونقلت الصحيفة عن شخص يدعى "وفيق" قالت إنه عضو في "حزب الله" روايته للأحداث ووصفه لحالة الذعر التي أعقبت اغتيال لنصرالله يوم 27 أيلول 2024.





ويقول "وفيق" الذي أخفت الصحيفة هويته: "كنت في الضاحية الجنوبية وكان كبار المسؤولين العسكريين أو الأمنيين ينامون في السيارات، ويذهبون إلى منازل أشخاص موثوق بهم لاستخدام الحمام والاستحمام ثم يغادرون".





وأوضح أنه "في الوقت الذي كان فيه قد تم اغتياله، لم يكن أحد يرد على اتصالاتي.. على مدى 10 أيام، فإن الجميع كانوا تائهين".





وعن تلك اللحظات الفارقة في تاريخ الحزب يقول "وفيق": "كنا أشبه بجسد غرق في الغيبوبة. وحدها عناصر القتال في كانت تخوض الحرب، متبعةً خطط طوارئ كانت موضوعة لاحتمالات اختفاء ".





ويتابع الرجل سرد التفاصيل قائلاً: "بعد أسبوعين من ذلك وصل ممثلون إيرانيون إلى برئاسة قائد فيلق ، إسماعيل قاآني، بهدف إعادة بناء الهيكل القيادي.. لقد أعادوا بناء الهيكل العسكري في 10 أيام، لكن المستوى السياسي ظل فارغاً".





بعد ذلك، بدأ حزب الله بتأسيس هيكل تنظيمي جديد؛ وهو ما عززه تصريح عضو مجلس النواب اللبناني عن الحزب، علي فياض، بقوله: "لدينا هيكل عسكري سري جديد، بقيادة شابة وأكثر ديناميكية".





ويتابع العنصر: "بعد ذلك استأنف حزب الله عملياته السرية التي تُذكّر بثمانينيات القرن الماضي، والمتمثلة في تقصير التسلسل القيادي، والفصل بين الجناحين العسكري والسياسي، وتضييق دائرة صانعي القرار. ولا أحد يعلم من يفعل ماذا".

