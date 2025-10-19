Advertisement

لبنان

حادث سير مروّع... انقلاب سيارة وإصابة شخصين (صورة)

Lebanon 24
19-10-2025 | 05:28
وقع حادث سير على طريق صوفر باتجاه البقاع، أدّى إلى انقلاب سيارة وإصابة شخصين نقلا إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
