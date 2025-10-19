الحجار يكلل ضريح الشهيد الحسن.. وكلمة في ذكراه

Advertisement

ممثلاً بأمين سر المركزي ، زار والبلديات ، اللواء ، ووضع إكليلًا عليه، وذلك في ذكرى استشهاده، تقديراً لتضحياته.وبالمناسبة، كتب على منصة "أكس": "نستذكر اللواء الشهيد ومسيرته الاستثنائية في خدمة الوطن، وإيمانه العميق بالدولة والمؤسسات. عهدنا أن نبقى أوفياء لدماء الوطن الذين سقطوا دفاعاً عن وأمنه واستقراره".