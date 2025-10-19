Advertisement

لبنان

الحجار يكلل ضريح الشهيد الحسن.. وكلمة في ذكراه

Lebanon 24
19-10-2025 | 05:39
ممثلاً بأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ضريح اللواء الشهيد وسام الحسن، ووضع إكليلًا عليه، وذلك في ذكرى استشهاده، تقديراً لتضحياته.
وبالمناسبة، كتب الحجار على منصة "أكس": "نستذكر اللواء الشهيد وسام الحسن ومسيرته الاستثنائية في خدمة الوطن، وإيمانه العميق بالدولة والمؤسسات. عهدنا أن نبقى أوفياء لدماء شهداء الوطن الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان وأمنه واستقراره".
