لبنان

طقس لبنان.. منخفض جوي متقلب وأمطار شمالية اعتباراً من الاثنين

Lebanon 24
19-10-2025 | 06:40
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً الإثنين غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سحب مرتفعة وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل والجبال، يقابله انخفاض في الداخل وارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة.
وأشارت النشرة إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار متفرقة في المناطق الشمالية مساءً، قد تترافق مع برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر واستمرار تشكّل الضباب على المرتفعات.

أما في التفاصيل، فقد أوضحت الدائرة أن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يتأثران حاليًا بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع، ما يؤدي إلى طقس مستقر حتى يوم الإثنين، حين يبدأ المنخفض الجوي بالتأثير تدريجياً.
- الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في الحرارة الساحلية وانخفاضها على الجبال والداخل، وتكوّن الضباب على المرتفعات.
- الإثنين: طقس متقلب، وأمطار شمالية مساءً مع برق ورعد ورياح ناشطة.
- الثلاثاء: غائم صباحاً دون تعديل يذكر بالحرارة الساحلية والجبلية، مع تحسن تدريجي بعد الظهر.
- الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة.

أما درجات الحرارة المتوقعة فهي بين 19 و29 درجة على الساحل، 11 و26 درجة على الجبال، و10 و27 درجة في الداخل. وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كلم/س، والبحر منخفض الموج وحرارته 27 درجة.
 
