26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طقس لبنان.. منخفض جوي متقلب وأمطار شمالية اعتباراً من الاثنين
Lebanon 24
19-10-2025
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
أن يكون الطقس غداً الإثنين غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سحب مرتفعة وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل والجبال، يقابله انخفاض في الداخل وارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة.
Advertisement
وأشارت النشرة إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار متفرقة في المناطق الشمالية مساءً، قد تترافق مع برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر واستمرار تشكّل الضباب على المرتفعات.
أما في التفاصيل، فقد أوضحت الدائرة أن
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط يتأثران حاليًا بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع، ما يؤدي إلى طقس مستقر حتى يوم الإثنين، حين يبدأ المنخفض الجوي بالتأثير تدريجياً.
- الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في الحرارة الساحلية وانخفاضها على الجبال والداخل، وتكوّن الضباب على المرتفعات.
- الإثنين: طقس متقلب، وأمطار شمالية مساءً مع برق ورعد ورياح ناشطة.
- الثلاثاء: غائم صباحاً دون تعديل يذكر بالحرارة الساحلية والجبلية، مع تحسن تدريجي بعد الظهر.
- الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة.
أما درجات الحرارة المتوقعة فهي بين 19 و29 درجة على الساحل، 11 و26 درجة على الجبال، و10 و27 درجة في الداخل. وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كلم/س، والبحر منخفض الموج وحرارته 27 درجة.
مواضيع ذات صلة
طقس متقلّب وأمطار خفيفة متفرّقة بانتظار لبنان
Lebanon 24
طقس متقلّب وأمطار خفيفة متفرّقة بانتظار لبنان
19/10/2025 16:10:40
19/10/2025 16:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
Lebanon 24
لبنان على أعتاب طقس متقلب.. أمطار وبرق ورياح ناشطة
19/10/2025 16:10:40
19/10/2025 16:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفض جويّ يقترب من لبنان... أمطارٌ وانخفاض في الحرارة
Lebanon 24
مُنخفض جويّ يقترب من لبنان... أمطارٌ وانخفاض في الحرارة
19/10/2025 16:10:40
19/10/2025 16:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
19/10/2025 16:10:40
19/10/2025 16:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للطيران المدني
العامة للطيران المدني
المديرية العامة
العامة للطيران
الحوض الشرقي
مديرية ال
لبنان وا
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هاشم: كل ما يحدث يتحمل مسؤوليته أميركا وفرنسا
Lebanon 24
هاشم: كل ما يحدث يتحمل مسؤوليته أميركا وفرنسا
09:01 | 2025-10-19
19/10/2025 09:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
Lebanon 24
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
08:45 | 2025-10-19
19/10/2025 08:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
Lebanon 24
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
08:34 | 2025-10-19
19/10/2025 08:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
Lebanon 24
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
08:14 | 2025-10-19
19/10/2025 08:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:01 | 2025-10-19
هاشم: كل ما يحدث يتحمل مسؤوليته أميركا وفرنسا
08:45 | 2025-10-19
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
08:34 | 2025-10-19
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
08:30 | 2025-10-19
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:14 | 2025-10-19
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
07:52 | 2025-10-19
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 16:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 16:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 16:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24