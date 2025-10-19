قاسم معزّياً الحوثي: الغماري نال أشرف وسام بشهادته

Advertisement

أبرق نائب لحزب الله الشيخ نعيم إلى زعيم جماعة الله (الحوثيين) السيد عبد الملك بدر الدين ، معزياً باستشهاد قائد هيئة الأركان العامة اللواء محمد عبد الغماري، الذي قضى إثر استهداف إسرائيلي في العاصمة صنعاء.وقال قاسم في برقيته: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد القائد المجاهد اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، الذي ارتقى شهيداً على طريق مع ثلة من رفاقه إثر استهداف جبان نفّذه العدو الصهيوني المجرم."وأضاف: "نتقدّم منكم ومن القيادة المجاهدة والقوات المسلحة اليمنية الباسلة، ومن الشعب اليمني الأبي وعائلة الشهيد ورفاق دربه، بأحرّ التعازي وأنوار التبريك، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويرفع مقامه."واعتبر قاسم أن الغماري "نال أشرف وسام بشهادته بعد مسيرة جهادية حافلة بالتضحيات"، مشيراً إلى أنه "قاد القوات المسلحة اليمنية ببسالة، مسانداً غزة في وجه الإجرام الصهيوني الأميركي، محطّماً هيبة القوات الأميركية في ، وقاضّاً مضاجع بضرباته القاصمة".وختم قاسم بتأكيد ثقته بأن "دماء الأطهار ستثمر نصراً مباركاً للأمة"، مهنئاً الحوثيين بتعيين اللواء يوسف حسن المداني رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة، متمنياً له التوفيق في "استكمال المسيرة الجهادية للشهيد الغماري".