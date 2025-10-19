Advertisement

لبنان

قاسم معزّياً الحوثي: الغماري نال أشرف وسام بشهادته

Lebanon 24
19-10-2025 | 06:45
أبرق نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، معزياً باستشهاد قائد هيئة الأركان العامة اللواء محمد عبد الكريم الغماري، الذي قضى إثر استهداف إسرائيلي في العاصمة صنعاء.
وقال قاسم في برقيته: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد القائد المجاهد اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس مع ثلة من رفاقه إثر استهداف جبان نفّذه العدو الصهيوني المجرم."

وأضاف: "نتقدّم منكم ومن القيادة اليمنية المجاهدة والقوات المسلحة اليمنية الباسلة، ومن الشعب اليمني الأبي وعائلة الشهيد ورفاق دربه، بأحرّ التعازي وأنوار التبريك، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويرفع مقامه."

واعتبر قاسم أن الغماري "نال أشرف وسام بشهادته بعد مسيرة جهادية حافلة بالتضحيات"، مشيراً إلى أنه "قاد القوات المسلحة اليمنية ببسالة، مسانداً غزة في وجه الإجرام الصهيوني الأميركي، محطّماً هيبة القوات الأميركية في البحر الأحمر، وقاضّاً مضاجع الصهاينة بضرباته القاصمة".

وختم قاسم بتأكيد ثقته بأن "دماء القادة الأطهار ستثمر نصراً مباركاً للأمة"، مهنئاً الحوثيين بتعيين اللواء يوسف حسن المداني رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة، متمنياً له التوفيق في "استكمال المسيرة الجهادية للشهيد الغماري".
 
