لبنان

الراعي في روما.. لقاء مع الرئيس عون لبحث الأوضاع اللبنانية

Lebanon 24
19-10-2025 | 06:11
يشارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في العاصمة الإيطالية روما، في احتفال إعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، الذي أقيم قبل ظهر اليوم في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان برئاسة البابا لاوُن الرابع عشر، بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون.
وعلى هامش الزيارة، التقى الراعي الرئيس عون، حيث جرى التباحث في الزيارة المرتقبة للبابا إلى لبنان، إضافة إلى تبادل الآراء حول الأوضاع العامة في البلاد.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الزيارة البابوية المنتظرة وما تحمله من دلالات روحية ووطنية، في مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان، مشددين على أن العلاقة التاريخية التي تجمع الكنيسة المارونية بالكرسي الرسولي تبقى ركيزة أساسية لدعم مسيرة لبنان الروحية والإنسانية.
