لبنان

مرقص من الفاتيكان: إنه يوم عظيم

Lebanon 24
19-10-2025 | 07:15
 كتب وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص عبر منصة "اكس" خلال مشاركته في احتفال تقديس المطران اغناطيوس مالويان في الفاتيكان: "إنه يوم عظيم في الفاتيكان، حيث الاحتفال الرسمي في ساحة القديس بطرس بمناسبة إعلان قداسة سبعة طوباويين، في عدادهم المطران إغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية: فيض من خير السماء يُغدق اليوم على الكنيسة، وعلى المؤمنين، وعلى لبنان... بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية ووفود من لبنان".
