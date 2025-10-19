المرعبي: لبنان صامد بفضل إرادة شعبه

Advertisement

أكد الوزير والنائب السابق طلال المرعبي خلال استقباله هيئات وفاعليات عكّارية في دارته في بلدة عيون الغزلان – عكّار، أنّ رغم تاريخه الحافل بالويلات والحروب والمآسي، بقي صامدًا، مشيراً إلى أنّ ذلك يُجسّد روح التحدّي والإرادة لدى المواطن اللبناني في مواجهة كل الظروف الصعبة.وأضاف: "اليوم، الكل مدعو لملاقاة أي مساعٍ تسهم في إنقاذ وطننا من ويلات جديدة، بعد أن لم يعد اللبنانيون يحتملون مزيدًا من القتل والدمار والتهجير".وشدّد المرعبي على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية المتفق عليها لحماية لبنان من الاعتداءات اليومية، مؤكداً أنّ الحفاظ على الاستقرار الوطني مسؤولية جماعية تتطلّب تضافر الجهود الرسمية والشعبية. ولفت إلى أنّ التعاون مع واجب وطني تقديراً لتضحياته وجهوده في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، لا سيّما في ملف تسليم السلاح للدولة باعتبارها المرجع الشرعي الوحيد.وتطرق المرعبي إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي، مشيراً إلى أنّ الأزمات لا تزال قائمة بلا حلول جذرية، فيما يعاني موظفو القطاع العام من أوضاع مادية صعبة تؤثر على حياتهم اليومية واستقرارهم الأسري.وحول الاستحقاق الانتخابي، قال المرعبي: "الحديث عن الانتخابات النيابية ما زال مبكرًا، وحبّذا لو كثّفت اللجان النيابية جهودها لإقرار قانون انتخابي عصري يلبّي طموحات الناخبين والمغتربين على حد سواء".ودعا المرعبي الحكومة إلى الإيفاء بوعودها وتسريع تلزيم مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات، والبدء بإعمار مبنى في حلبا، وتفعيل مرفأ ببنين – لما له من أهمية اقتصادية وإنمائية كبرى لمنطقة عكّار ولبنان عمومًا.