لبنان

الجيش الإسرائيلي تقدّم نحو عيترون ووضع بلوكات من الباطون ولافتة... وهذا ما كتب عليها

Lebanon 24
19-10-2025 | 07:43
تقدّم الجيش الإسرائيلي ليل أمس نحو بركة المحافر - عيترون، وأقدم على وضع 4 بلوكات من الباطون عليها لافتة كُتب عليها "ممنوع العبور خطر الموت" بهدف إبعاد المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
