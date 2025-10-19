الجيش الإسرائيلي تقدّم نحو عيترون ووضع بلوكات من الباطون ولافتة... وهذا ما كتب عليها

تقدّم الجيش ليل أمس نحو بركة المحافر - ، وأقدم على وضع 4 بلوكات من الباطون عليها لافتة كُتب عليها "ممنوع العبور خطر الموت" بهدف إبعاد المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

