لبنان
هاشم: كل ما يحدث يتحمل مسؤوليته أميركا وفرنسا
Lebanon 24
19-10-2025
|
09:01
بعد جولة في بعض قرى منطقة
حاصبيا
ولقاءات في منزله في بلدة
شبعا
، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور
قاسم
هاشم، ان "الاولوية الوطنية في هذه المرحلة وقف العدوان الاسرائيلي المستمر والذي لم يتوقف رغم تفاهم اقتربنا من مرور عام عليه ولم تتوقف الاعتداءات وقتل اللبنانيين وزيادة الاراضي المحتلة وهذا ما يتحمل مسؤوليته الراعيان الدوليان
الاميركي
والفرنسي"
وأضاف: "كما يتحملان مسؤولية اعادة الاسرى اللبنانيين والانسحاب من كل الارض المحتلة، وما يحاول العدو التذرع به ليعتدي على الممتلكات والمؤسسات المدنية يأتي في سياق النفاق العدواني الذي اعتدنا عليه منذ عقود حتى اليوم، والذي وصل في اليومين الاخيرين الى منع المزارعين من قطف موسم
الزيتون
في اكثرية القرى الحدودية، والسؤال الطبيعي اين دور ما يسمى بلجنة الميكانيزم والمسؤولين عنها ولماذا كل هذا الاستهتار بحق
لبنان
واللبنانيين للوصول الى حقهم في فرض سيادتهم وحماية الكرامة الوطنية على مساحة الحدود والمنطقة الحدودية الجنوبية، وهذا لن يتحقق الا بالانسحاب الاسرائيلي من كامل المساحة المحتلة".
أضاف: "أمام التحديات والظغوطات التي يتعرض لها لبنان لا بد من مواجهة الازمة الاساسية، أي البدء بمرحلة اعادة اعمار المناطق الجنوبية في ظل التهديدات المستمرة لان المسؤولية الوطنية تتطلب اعادة الناس الى قراهم وتأمين متطلبات الصمود كعامل تحد مع استمرار المشاريع العدوانية الاسرائيلية التي مازالت تستهدف وطننا انطلاقا من الجنوب، ولهذا مسوؤلية الحكومة العمل لاجراء الاتصالات مع كل الاشقاء والاصدقاء لتأمين التمويل اللازم للبدء بالمراحل الاولى اذا صدقت نوايا الخارج لمساعدة وطننا خارج سياسة الاخضاع والتهويل".
(الوكالة الوطنية)
