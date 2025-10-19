24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
لبنان
في الجنوب.. دويّ قوي سُمع وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
19-10-2025
|
10:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
سُمع دويّ قوي في
جنوب لبنان
ناجم عن قيام الجيش بعملية تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في بلدة عزة، بحسب ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
دويّ قوي سُمع في الجنوب.. هذا مصدره
صوت قويّ يهز الجنوب.. هذا ما تبيّن
بالفيديو... سماع دويّ صوت قويّ في بعلبك وهذا ما تبيّن
بالصور... دويّ قويّ في الضاحية الجنوبيّة وهذا ما تبيّن
جنوب لبنان
لبنان 24
لبنان
دوان
تابع
طارق مزرعاني زار بري وسلمه لائحة بمطالب أهالي القرى الحدودية
طارق مزرعاني زار بري وسلمه لائحة بمطالب أهالي القرى الحدودية
13:04 | 2025-10-19
لجنة العفو العام تنفذ اعتصامًا في دورس للمطالبة بإقرار العفو الشامل
لجنة العفو العام تنفذ اعتصامًا في دورس للمطالبة بإقرار العفو الشامل
12:20 | 2025-10-19
متعاقدو "اللبنانية" يجددون المطالبة بإنجاز ملفّ التفرّغ
متعاقدو "اللبنانية" يجددون المطالبة بإنجاز ملفّ التفرّغ
12:15 | 2025-10-19
في ذكرى استشهاده… تحية وفاء لروح اللواء وسام الحسن ورفيقه
في ذكرى استشهاده… تحية وفاء لروح اللواء وسام الحسن ورفيقه
11:44 | 2025-10-19
البستاني من واشنطن: لضرورة التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة
البستاني من واشنطن: لضرورة التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة
11:39 | 2025-10-19
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
13:04 | 2025-10-19
طارق مزرعاني زار بري وسلمه لائحة بمطالب أهالي القرى الحدودية
12:20 | 2025-10-19
لجنة العفو العام تنفذ اعتصامًا في دورس للمطالبة بإقرار العفو الشامل
12:15 | 2025-10-19
متعاقدو "اللبنانية" يجددون المطالبة بإنجاز ملفّ التفرّغ
11:44 | 2025-10-19
في ذكرى استشهاده… تحية وفاء لروح اللواء وسام الحسن ورفيقه
11:39 | 2025-10-19
البستاني من واشنطن: لضرورة التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة
11:10 | 2025-10-19
من الحمرا إلى جونيه: سقوط شبكة تزوير في قبضة الأمن
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
