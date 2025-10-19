Advertisement

لبنان

في الجنوب.. دويّ قوي سُمع وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
19-10-2025 | 10:49
سُمع دويّ قوي في جنوب لبنان ناجم عن قيام الجيش بعملية تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في بلدة عزة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
جنوب لبنان

لبنان 24

لبنان

دوان

