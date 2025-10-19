24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البستاني من واشنطن: لضرورة التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة
Lebanon 24
19-10-2025
|
11:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت النائب
ندى البستاني
بزيارةٍ رسمية إلى العاصمة الأميركية
واشنطن
، حيث التقت عدداً من أعضاء
الكونغرس
الأميركي، من بينهم النائبة
ديبي
دينغل والنائب غريك ستانتون. وتمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في
لبنان
وسبل دعم مسار الإصلاح.
Advertisement
وأكدت
البستاني
على ضرورة
التزام
الدولة اللبنانية
بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ولا سيّما في القطاع المصرفي، مشدّدة على أنّ هذه الخطوة أساسية لاستعادة حقوق المودعين وتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.
كما شاركت البستاني في حفلٍ أقيم في
السفارة اللبنانية
في واشنطن، رافقها خلاله منسق لجنة Lebanese American Commission for Democracy (LACD)
جورج
موسى.
وتأتي زيارة البستاني إلى
الولايات المتحدة
في إطار مؤتمر نظمته لجنة LACD، حيث شاركت في عدد من النشاطات واللقاءات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك برنامج خاص في مدينة
بوسطن
.
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد يرفع تحذيراته: السلطات اللبنانية لم تُنجز الإصلاحات المطلوبة
Lebanon 24
صندوق النقد يرفع تحذيراته: السلطات اللبنانية لم تُنجز الإصلاحات المطلوبة
19/10/2025 20:49:10
19/10/2025 20:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: لضرورة أن تستعيد الدولة اللبنانية كامل سيادتها على أراضيها
Lebanon 24
الجميّل: لضرورة أن تستعيد الدولة اللبنانية كامل سيادتها على أراضيها
19/10/2025 20:49:10
19/10/2025 20:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في واشنطن.. البستاني يدافع عن حقوق المودعين
Lebanon 24
في واشنطن.. البستاني يدافع عن حقوق المودعين
19/10/2025 20:49:10
19/10/2025 20:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاماً وتنفيذاً كبيراً لإتفاق وقف الأعمال العدائية ما يعكس التزام لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره
Lebanon 24
مرقص: القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاماً وتنفيذاً كبيراً لإتفاق وقف الأعمال العدائية ما يعكس التزام لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره
19/10/2025 20:49:10
19/10/2025 20:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة اللبنانية
الولايات المتحدة
الدولة اللبنانية
ندى البستاني
من واشنطن
اللبنانية
الكونغرس
تابع
قد يعجبك أيضاً
طارق مزرعاني زار بري وسلمه لائحة بمطالب أهالي القرى الحدودية
Lebanon 24
طارق مزرعاني زار بري وسلمه لائحة بمطالب أهالي القرى الحدودية
13:04 | 2025-10-19
19/10/2025 01:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة العفو العام تنفذ اعتصامًا في دورس للمطالبة بإقرار العفو الشامل
Lebanon 24
لجنة العفو العام تنفذ اعتصامًا في دورس للمطالبة بإقرار العفو الشامل
12:20 | 2025-10-19
19/10/2025 12:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
متعاقدو "اللبنانية" يجددون المطالبة بإنجاز ملفّ التفرّغ
Lebanon 24
متعاقدو "اللبنانية" يجددون المطالبة بإنجاز ملفّ التفرّغ
12:15 | 2025-10-19
19/10/2025 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في ذكرى استشهاده… تحية وفاء لروح اللواء وسام الحسن ورفيقه
Lebanon 24
في ذكرى استشهاده… تحية وفاء لروح اللواء وسام الحسن ورفيقه
11:44 | 2025-10-19
19/10/2025 11:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الحمرا إلى جونيه: سقوط شبكة تزوير في قبضة الأمن
Lebanon 24
من الحمرا إلى جونيه: سقوط شبكة تزوير في قبضة الأمن
11:10 | 2025-10-19
19/10/2025 11:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:04 | 2025-10-19
طارق مزرعاني زار بري وسلمه لائحة بمطالب أهالي القرى الحدودية
12:20 | 2025-10-19
لجنة العفو العام تنفذ اعتصامًا في دورس للمطالبة بإقرار العفو الشامل
12:15 | 2025-10-19
متعاقدو "اللبنانية" يجددون المطالبة بإنجاز ملفّ التفرّغ
11:44 | 2025-10-19
في ذكرى استشهاده… تحية وفاء لروح اللواء وسام الحسن ورفيقه
11:10 | 2025-10-19
من الحمرا إلى جونيه: سقوط شبكة تزوير في قبضة الأمن
10:49 | 2025-10-19
في الجنوب.. دويّ قوي سُمع وهذا ما تبيّن
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 20:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 20:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 20:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24