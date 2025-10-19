البستاني من واشنطن: لضرورة التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة

Advertisement

قامت النائب بزيارةٍ رسمية إلى العاصمة الأميركية ، حيث التقت عدداً من أعضاء الأميركي، من بينهم النائبة دينغل والنائب غريك ستانتون. وتمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في وسبل دعم مسار الإصلاح.وأكدت على ضرورة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ولا سيّما في القطاع المصرفي، مشدّدة على أنّ هذه الخطوة أساسية لاستعادة حقوق المودعين وتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.كما شاركت البستاني في حفلٍ أقيم في في واشنطن، رافقها خلاله منسق لجنة Lebanese American Commission for Democracy (LACD) موسى.وتأتي زيارة البستاني إلى في إطار مؤتمر نظمته لجنة LACD، حيث شاركت في عدد من النشاطات واللقاءات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك برنامج خاص في مدينة .