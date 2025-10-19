Advertisement

لبنان

البستاني من واشنطن: لضرورة التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة

Lebanon 24
19-10-2025 | 11:39
قامت النائب ندى البستاني بزيارةٍ رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث التقت عدداً من أعضاء الكونغرس الأميركي، من بينهم النائبة ديبي دينغل والنائب غريك ستانتون. وتمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان وسبل دعم مسار الإصلاح.
وأكدت البستاني على ضرورة التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ولا سيّما في القطاع المصرفي، مشدّدة على أنّ هذه الخطوة أساسية لاستعادة حقوق المودعين وتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.

كما شاركت البستاني في حفلٍ أقيم في السفارة اللبنانية في واشنطن، رافقها خلاله منسق لجنة Lebanese American Commission for Democracy (LACD) جورج موسى.

وتأتي زيارة البستاني إلى الولايات المتحدة في إطار مؤتمر نظمته لجنة LACD، حيث شاركت في عدد من النشاطات واللقاءات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك برنامج خاص في مدينة بوسطن.
