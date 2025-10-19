Advertisement

لبنان

الحاج حسن: الانتخابات النيابية ستُجرى وفق القانون النافذ

Lebanon 24
19-10-2025 | 14:47
رأى رئيس تكتل بعلبك الهرمل، النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن "المطلوب اليوم هو قراءة وطنية متكاملة على المستوى الرسمي لمواجهة العدوان الصهيوني اليومي المتواصل، وضمان عدم إعادة الأسرى وعدم الإسراع بالإعمار، وصولًا إلى وضع استراتيجية وطنية للأمن والدفاع"، مشددًا على "أهمية تعزيز الوحدة الوطنية".
وجاءت تصريحات الحاج حسن خلال حفل تأبيني نظمه حزب الله في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد علي محمد خير الدين، حيث اعتبر أن "جزءًا من المعركة المقبلة هو الانتخابات النيابية، وهناك تدخلات من قوى دولية وغربية وعربية تهدف إلى إضعاف الثنائي الوطني وحلفائه والمقاومة، بعد الاستحقاقات السابقة التي أثبتت فيها البيئة المؤيدة للمقاومة قوتها وثباتها".

وأضاف الحاج حسن: "الرهان اليوم ينصب على الانتخابات النيابية، وهناك محاولات لتعديل قانون الانتخاب بحيث ينتخب المغتربون النواب الـ128، ما يعني أن مرشحي الثنائي لن يتمكنوا من إجراء حملات انتخابية أو وضع مندوبين، وقد يتعرض الناخبون لمضايقات تمنعهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية في الخارج".

وختم بالقول: "الانتخابات النيابية ستُجرى وفق القانون النافذ، أي أن من يرغب في الانتخاب عليه الحضور إلى لبنان للادلاء بصوته داخل الأراضي اللبنانية".
