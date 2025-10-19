الحاج حسن: الانتخابات النيابية ستُجرى وفق القانون النافذ

Advertisement

رأى رئيس تكتل ، النائب الدكتور ، أن "المطلوب اليوم هو قراءة وطنية متكاملة على المستوى الرسمي لمواجهة العدوان اليومي المتواصل، وضمان عدم إعادة الأسرى وعدم الإسراع بالإعمار، وصولًا إلى وضع استراتيجية وطنية للأمن والدفاع"، مشددًا على "أهمية تعزيز ".وجاءت تصريحات خلال حفل تأبيني نظمه في حسينية الإمام الخميني في ، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد علي محمد خير الدين، حيث اعتبر أن "جزءًا من المعركة المقبلة هو الانتخابات النيابية، وهناك تدخلات من قوى دولية وغربية وعربية تهدف إلى إضعاف الوطني وحلفائه والمقاومة، بعد الاستحقاقات السابقة التي أثبتت فيها البيئة المؤيدة للمقاومة قوتها وثباتها".وأضاف الحاج حسن: "الرهان اليوم ينصب على الانتخابات النيابية، وهناك محاولات لتعديل قانون الانتخاب بحيث ينتخب المغتربون النواب الـ128، ما يعني أن مرشحي الثنائي لن يتمكنوا من إجراء حملات انتخابية أو وضع مندوبين، وقد يتعرض الناخبون لمضايقات تمنعهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية في الخارج".وختم بالقول: "الانتخابات النيابية ستُجرى وفق القانون النافذ، أي أن من يرغب في الانتخاب عليه الحضور إلى للادلاء بصوته داخل الأراضي ".