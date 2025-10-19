البابا لعون: "أريدها زيارة سلام ورجاء"

Advertisement

شارك رئيس الجمهورية جوزف عون وزوجته السيدة نعمت عون والبطريرك وشخصيات لبنانية وزارية ونيابية عدة، فضلاً عن وفود مدنية ودينية لبنانية في القداس الاحتفالي الذي تم فيه إعلان الطوباوي المطران اغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، قدّيساً على مذابح الكنائس الكاثوليكية. وفي نهاية القداس حيّا البابا على مشاركته في القداس، وكذلك الرئيس سيرجيو ماتاريلا والوفد الرسمي الذي أتى من أرمينيا.وقبل القداس استقبل البابا الرئيس عون وزوجته، حيث أكد رئيس الجمهورية "أن بجميع أبنائه في انتظار زيارة قداسته نهاية الشهر المقبل بفارغ الصبر وأن كل الترتيبات اتخذت لنجاح الزيارة التي شكره على تلبيتها". وردّ البابا مؤكداً قيامه بهذه الزيارة التي "يريدها زيارة سلام ورجاء". كذلك التقى الرئيس عون في مكان الاحتفال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.وقبل توجّهه إلى الاحتفال استقبل الرئيس عون في مقر إقامته في روما البطريرك الماروني الذي اطلع الرئيس عون على أجواء لقائه أول من أمس بالبابا، لا سيما في ما خص زيارته الرعوية المرتقبة إلى لبنان في نهاية الشهر المقبل، كما تطرّق الحديث بين الرئيس والبطريرك إلى مواضيع الساعة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.وكتبت" نداء الوطن": لبنان في الفاتيكان، قبل قرابة الأربعين يومًا من أن يكون الفاتيكان في لبنان، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شارك في القداس الاحتفالي الذي تم فيه إعلان الطوباوي المطران أغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، قديسًا على مذابح الكنائس الكاثوليكية.وفي نهاية القداس حيّا البابا الرئيس عون على مشاركته في القداس، وقبلها استقبل البابا الرئيس عون الذي أكد أن لبنان بجميع أبنائه في انتظار زيارة قداسته نهاية الشهر المقبل بفارغ الصبر وأن كل الترتيبات اتخذت لنجاح الزيارة التي شكره على تلبيتها. ورد البابا مؤكدًا قيامه بهذه الزيارة التي يريدها زيارة سلام ورجاء.