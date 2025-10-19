سلام مربك بمشروع رجي والتضامن الحكومي على المحك

Advertisement

كتب ميشال نصر في" الديار": تعيش الساحة مجدداً على إيقاع جدل سياسي ودستوري حاد، بعدما والمغتربين جو رجي، إلى إحالة مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد النيابية، بهدف تمكين المغتربين من الاقتراع وفق دوائر قيدهم الأصلية في ، بدلاً من حصرهم بستة مقاعد مخصصة كما نصّ القانون السابق.فالخطوة التي فاجأت الأوساط السياسية من حيث توقيتها ومضمونها، تضع الحكومة أمام اختبار دقيق، إذ ينتظر أن يقرر رئيسها نواف سلام إذا كان سيدرج المشروع على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، المتوقعة يوم الخميس، مع ما يحمله ذلك من تداعيات تهدد التماسك الحكومي، أم سيقرر تأجيله تجنّباً لعودة كرة نار قانون الانتخابات الى الملعب الحكومي، بعدما كانت رحلت الى ساحة النجمة.مصادر وزارية أكدت أنّ سلام يجري مشاورات مكثفة «عالرايق»، بدأها من وعين التينة خلال زيارته الاخيرة للمقرين، ويتابعها مع عدد من الوزراء والكتل السياسية المشاركة في الحكومة، محاولاً إيجاد توازن بين الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء وآليات عمل من جهة، وضرورة الحفاظ على الاستقرار الحكومي من جهة أخرى، خصوصا ان إدراج المشروع يعني عمليا إدخال الحكومة في مواجهة سياسية محتملة، فيما تأجيله قد يفسر كخضوع لضغوط الرافضين لأي تعديل انتخابي في هذا التوقيت، ما له تداعيات كبيرة داخليا وخارجيا.وتتابع المصادر ان النقطة الثانية التي تبقى اساسية في الحسابات السلامية، تجنب الصدام مع رئيس مجلس النواب ، باعتبار قانون الانتخابات مسألة حياة او موت بالنسبة للثنائي، وهو ما يدفع بالرئيس الى اقصى درجات التشدد، مراهنا على «تعب» المعارضين والمقاطعين.أوساط معراب، صاحبة «الارنب» الذي اعاد خلط الاوراق من خارج التوقعات، تشير الى أن الحكومة ورئيسها أمام فرصة لإثبات القدرة على اتخاذ قرارات جريئة، تتعلق بإصلاح النظام السياسي، بعد سلسلة النكسات التي تعرضت لها، مشيرة إلى أن إدراج المشروع لا يعني إقراره النهائي، بل مجرد فتح الباب أمام نقاش مؤسسي داخل الحكومة، ما يتيح لكل القوى السياسية إبداء ملاحظاتها في إطار دستوري منظم، في ظل «الكربجة البرلمانية».وحول ما ستكون عليه المواقف في حال عدم ادراج المشروع على جدول الاعمال، والخطوات التي ستتخذ، المحت المصادر الى ان سلام لم يكن بعيدا عن خطوة رجي، ذلك ان بعبدا والسراي تؤيدان مضمون المشروع. من هنا، فان ابواب التواصل مفتوحة ومستمرة، مستبعدة الوصول الى مرحلة مقاطعة الحكومة، على غرار ما يحصل في المجلس النيابي. من هنا، تكشف المصادر أن سلام سيحاول على الأرجح اعتماد «الخيار الثالث» القائم على الموازنة بين الطرفين، أي عدم رفض المشروع صراحة، لكنه في الوقت نفسه لن يدرجه في الجلسة المقبلة، بل سيُحيله إلى لجنة وزارية أو إلى مزيد من التشاور قبل أي طرح رسمي.