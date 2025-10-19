Advertisement

لبنان

سرٌ يُكشف.. لماذا رفض حزب الله بدائل "البيجر" الإيرانية؟

Lebanon 24
19-10-2025 | 23:31
كشف مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق، اللواء محمد رضا نقدي، تفاصيل جديدة حول عملية "البيجر" الإسرائيلية التي استهدفت "حزب الله" والتي وُصفت بأنها أكبر اختراق أمني في تاريخ الحزب، مؤكداً أن إيران كانت قد حذّرت الحزب مسبقاً من استخدام تلك الأجهزة.

وأوضح نقدي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء الأحد، أن "الحرس الثوري أبلغ حزب الله بخطورة أجهزة النداء (البيجر) المقترح استخدامها، وعرض عليه أجهزة إيرانية بديلة تتميز بسعر أقل وكفاءة عالية"، إلا أن الحزب بحسب قوله اختار الاعتماد على أجهزة غير إيرانية مفضلاً "خصائص تقنية معينة".

وأضاف أن "رفض الحزب استخدام الأجهزة المصنعة في إيران كان نابعاً من تفضيلهم لتكنولوجيا محددة يرونها أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم الميدانية، رغم أن البدائل الإيرانية كانت أقل كلفة وأكثر أماناً من الناحية الأمنية".

وفي سياق موازٍ، نفى نقدي الأنباء التي تحدثت عن تضرر المدن العسكرية الصاروخية الإيرانية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، مؤكداً أن الصواريخ الإيرانية بقيت سليمة بالكامل، ولم تتعرض لأي أذى، قائلاً: "لم تُصب ولو بمقدار جناح بعوضة".

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية "أدّت عملها بكفاءة عالية، وأسقطت أكثر من 140 طائرة مسيّرة معادية"، مضيفاً أن إسرائيل وحلفاءها "فشلوا في تعطيل الصواريخ الإيرانية عن بلوغ أهدافها المرسومة".

ولفت إلى أن "الوحدات الصاروخية الإيرانية كانت على أهبة الاستعداد منذ اليوم الأول وحتى نهاية الحرب، وأن البنية التحتية تحت الأرض ساهمت في حماية الترسانة الصاروخية ومنع أي أضرار جسيمة"، مشدداً على أن "الرد الإيراني كان محسوباً ودقيقاً، وحقق أهدافه الاستراتيجية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتحدث فيه تقارير استخباراتية غربية عن تعرض بعض المواقع الصاروخية الإيرانية لأضرار جزئية خلال التصعيد الأخير مع إسرائيل، بينما تصرّ طهران على نفي تلك المزاعم، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لأي مواجهة جديدة.

واختتم نقدي بالقول: "كنا نتوقع اندلاع حرب مع إسرائيل، لكن ليس بهذه الشدة ولا بهذا الشكل المفاجئ الذي شهدته المنطقة". (ارم نيوز)


لبنان

عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني

أنظمة الدفاع الجوي

الحرس الثوري

اللواء محمد

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

