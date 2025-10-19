Advertisement

لبنان

في التبانة.. مجهولون يطلقون النار باتجاه محل لبيع الأجهزة الخلوية واندلاع النيران داخله (صور)

Lebanon 24
19-10-2025 | 23:55
أقدم مجهولون على متن دراجة نارية فجر اليوم الإثنين على إطلاق النار باتجاه محل يعود للمدعو "ع.ح" والمخصّص لبيع وتصليح الأجهزة الخلوية في محلة شارع سورياالتبانة في طرابلس ما أدى إلى اندلاع النيران داخله، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وتدخّل أبناء المنطقة على الفور وتمكّنوا من إخماد الحريق سريعاً، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات من دون تسجيل إصابات بشرية.

يُذكر أنّ هذا هو الحادث الثاني خلال يومين، إذ سبق أن تعرّض المحل نفسه لإطلاق نار مماثل من دون أن تُعرف بعد الخلفيات أو الدوافع وراء الاستهداف المتكرر. 


