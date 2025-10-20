كلام خطير لبراك عن حزب الله والحرب: حان الوقت للبنان للتحرك

Advertisement

نشر المبعوث الأميركي توم برّاك عبر حسابه على "أكس": "مع استعادة استقرارها من خلال التطبيع مع جيرانها، بما في ذلك وتركيا، تُشكل هذه الخطوة الركيزة الأولى في الإطار الأمني لإسرائيل. ويجب أن هذه الركيزة الثانية نزع سلاح داخل وبدء مناقشات أمنية وحدودية مع إسرائيل. "وتابع: "سعت اتفاقية وقف الأعمال العدائية لعام ٢٠٢٤، التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، والتي توسطت فيها والأمم المتحدة، إلى وقف التصعيد، لكنها فشلت في النهاية. لم يُبرم اتفاق مباشر بين إسرائيل وحزب الله، لأن لبنان لا يزال يعتبر التعامل مع إسرائيل جريمة، وبالتالي لا توجد آلية حقيقية لإنفاذه. استمر تمويل إيران لميليشيا حزب الله رغم العقوبات وانقسام اللبناني، مُرسلاً رسائل متضاربة إلى قواتها المسلحة ، التي تفتقر إلى التمويل والسلطة اللازمة للتحرك. وكانت النتيجة هدوءًا هشًا بلا سلام، وجيشًا بلا سلطة، وحكومة بلا سيطرةلا تزال إسرائيل تحتل اليوم خمسة مواقع تكتيكية على طول "الخط الأزرق"، محافظةً على قدرتها على الإنذار المبكر، بينما تُنفذ ضربات يومية ضد مستودعات حزب الله. في غضون ذلك، لا يزال مبدأ "دولة واحدة، جيش واحد" الذي تتبناه الحكومة اللبنانية أقرب إلى الطموح منه إلى الواقع، مُقيّدًا بهيمنة حزب الله السياسية والخوف من الاضطرابات المدنية."واضاف: "في وقتٍ سابق من هذا العام، عرضت الولايات المتحدة خطة "محاولة أخرى"، وهي إطار عمل لنزع السلاح على مراحل، وامتثال مُوثّق، وحوافز اقتصادية تحت إشراف الولايات المتحدة وفرنسا. رفض لبنان تبنيها نظرًا لتمثيل حزب الله ونفوذه في مجلس الوزراء اللبناني. بل إن مجلس الوزراء اللبناني ومجلس الوزراء عالقان في شلل طائفي، ويحاولان اتخاذ خطوة حسن نية إلى الأمام، وهو ما تجاهلته إسرائيل تمامًا. قال الإسرائيليون ببساطة إن هذا الخطاب لا يتطابق مع الواقع."وتابع: "مع استقرار دمشق، يزداد حزب الله عزلةً. إن السيطرة الخارجية للميليشيا تُقوّض سيادة لبنان، وتُعيق الاستثمار، وتُضعف ثقة الجمهور، وتُشكّل رادعًا دائمًا لإسرائيل. لكن دوافع التحرك الآن تفوق تكاليف التقاعس: فالشركاء الإقليميون مستعدون للاستثمار، شريطة أن يستعيد لبنان احتكار القوة الشرعية تحت قيادة الجيش اللبناني وحده. إذا استمرت في التردد، فقد تتصرف إسرائيل بشكل أحادي - وستكون العواقب وخيمة."وقال: "لذا، فإن نزع سلاح حزب الله ليس ضرورة أمنية لإسرائيل فحسب، بل هو فرصة لبنان للتجديد. بالنسبة لإسرائيل، يعني ذلك حدودًا شمالية آمنة. وبالنسبة للبنان، يعني ذلك استعادة السيادة وفرصة للانتعاش الاقتصادي. وبالنسبة للولايات المتحدة، يُحقق ذلك إطار عمل الرئيس "السلام من خلال الازدهار" مع تقليل تعرض الولايات المتحدة للخطر. أما بالنسبة للمنطقة الأوسع، فهو يُزيل وكيلًا أساسيًا للنظام الإيراني إلى جانب حماس، ويُسرّع التحديث والتكامل العربي."وتابع: "لهذه الغاية، سعت الولايات المتحدة إلى دفع لبنان نحو حل سلمي مع إسرائيل، من خلال الحوافز بدلًا من الإملاء، وربط مساعدات إعادة الإعمار من دول الخليج بمعالم قابلة للقياس، وضمان التحقق (دون سلطة إنفاذ) من خلال إشراف الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، وتعزيز القوات المسلحة اللبنانية من خلال التدريب والدعم المُستهدفين (خصصت الولايات المتحدة هذا الشهر أكثر من 200 مليون دولار إضافي للقوات المسلحة اللبنانية). كانت واشنطن مستعدة لتوفير غطاء دبلوماسي للانتقال السياسي السلمي لحزب الله، وتنسيق التصريحات الإقليمية التي تربط الاستثمار بالتقدم، ومساعدة بيروت في عرض نزع السلاح ليس كاستسلام، بل كاستعادة السيادة. لكن كل هذه المبادرات تعثرت، بينما تتسارع دول المنطقة نحو طرد وكلاء إيران الإرهابيين."واضاف: "تُمثّل خطوات سوريا الشجاعة نحو اتفاق حدودي، ونأمل أن يكون تطبيعًا مستقبليًا، الخطوات الأولى نحو تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل. ويجب أن يكون نزع سلاح حزب الله الخطوة الثانية. يواجه لبنان الآن خيارًا حاسمًا: إما انتهاز فرصة التجديد الوطني أو البقاء غارقًا في الشلل والتدهور. يجب على الولايات المتحدة دعم بيروت للانفصال سريعًا عن ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، وتحقيق التوافق مع إيقاع مكافحة الإرهاب في منطقتها قبل أن تستنزفها موجة جديدة من عدم التسامح مطلقًا مع المنظمات الإرهابية.إذا لم تتحرك بيروت، فسيواجه الجناح العسكري لحزب الله حتمًا مواجهة كبرى مع إسرائيل في لحظة قوة إسرائيل ودعم إيران لحزب الله في أضعف نقاطه. وفي المقابل، سيواجه جناحه السياسي، بلا شك، عزلة محتملة مع اقتراب انتخابات مايو/أيار 2026."واضاف: "إذا تعرض حزب الله لهجوم عسكري خطير من إسرائيل وواجه خسائر إقليمية أو سياسية أو خسائر في السمعة، فمن شبه المؤكد أنه سيسعى إلى تأجيل انتخابات مايو 2026 للحفاظ على قاعدته وإعادة تنظيم صفوفه. إن إجراء انتخابات في مثل هذه اللحظة من شأنه أن يكشف عن ضعف مكانته، ويخاطر بانتكاسات انتخابية لحلفائه، ويشجع الفصائل المنافسة على تحدي هيمنته داخل النظام الطائفي الهش في لبنان. وبحجة "الأمن القومي" و"عدم الاستقرار في زمن الحرب"، قد يبرر حزب الله التأجيل كوسيلة للحفاظ على الوحدة وحماية الطائفة الشيعية من الاستغلال الخارجي المزعوم. في الواقع، من شأن التأجيل أن يوفر وقتًا لإعادة البناء عسكريًا، وإعادة التنظيم سياسيًا، وإعادة التفاوض على توازن القوى بعد الحرب قبل مواجهة الناخبين.إن تأجيل انتخابات عام ٢٠٢٦ بذريعة الحرب من شأنه أن يُشعل فتيل فوضى عارمة في لبنان، ويُمزّق نظامًا سياسيًا هشًا أصلًا، ويُعيد إشعال فتيل انعدام الثقة الطائفية. ستنظر العديد من الفصائل اللبنانية - وخاصةً الكتل المسيحية والسنية والإصلاحية - إلى هذا التأجيل على أنه استيلاء غير دستوري على السلطة من قِبل حزب الله لترسيخ سيطرته وتجنب المحاسبة على دمار الحرب. ومن المرجح أن تُشلّ هذه الخطوة البرلمان، وتُعمّق الفراغ الحكومي، وتُشعل احتجاجات وطنية تُذكّر بانتفاضة ٢٠١٩ - ولكن هذه المرة وسط توتر مسلح وانهيار اقتصادي. إن الاعتقاد بأن ميليشيا واحدة قادرة على تعليق العملية الديمقراطية قد يُقوّض ثقة الجمهور في الدولة، ويدعو إلى تدخل إقليمي، ويُخاطر بدفع لبنان من أزمة إلى انهيار مؤسسي كامل."بفضل زخم "خطة العشرين نقطة" التي وضعها الرئيس، لم يكن الطريق نحو اتفاق إبراهيم الموسّع أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، بغض النظر عما قد يكون طريقًا وعرًا نحو حل قضية حماس. ما كان طموحًا في السابق أصبح في المتناول بسرعة. تقف إيران في حالة ضعف عضال - سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا - بينما تقف السعودية الآن على شفا الانضمام الرسمي. وبينما تتحرك الرياض، ستتبعها دول أخرى. بعد ذلك بوقت قصير، قد تجد دول المشرق العربي أن التحالف لا يُقاوم، لا يدفعه الضغط بل الرخاء. إنه لإنجاز استثنائي أن نشهد السلام يُثمر والرخاء يتجذر بين دول كانت قبل أسبوع واحد فقط خصومًا. سيتذكر التاريخ هذا الأسبوع باعتباره الأسبوع الذي بدأ فيه قرن من الصراع يفسح المجال لجيل من التعاون. دعونا نضع في اعتبارنا أن التعاون ليس سوى طريق نحو السلام والتفاهم، وليس ضمانًا. يجب علينا جميعًا مواصلة العمل بلا كلل لتمكين هذه القطع المعقدة من الفسيفساء من أن تجد مكانها أخيرًا جنبًا إلى جنب. يصل ميشال عيسى، السفير الجديد لدى لبنان، والمُعيّن حديثًا من قِبَل الرئيس ترامب، إلى بيروت الشهر المقبل لمساعدة لبنان على السير بخطى ثابتة في هذه القضايا المُعقّدة.حان الوقت للبنان للتحرك".