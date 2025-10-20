Advertisement

لبنان

المالية تتشدد: لا تمديد لمهل الدفع

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
20-10-2025 | 01:30
أبلغ مصدر مالي عدداً كبيراً من الشركات أن وزارة المالية عازمة هذا العام على عدم تمديد المهل الزمنية لتسديد مستحقات الـTVA المترتبة على الشركات، عازياً سبب هذا القرار إلى الحاجة الملحّة للوزارة إلى الواردات من أجل تسديد مستحقاتها في مختلف المجالات، وخاصةً زيادات العسكريين والمتقاعدين.
وختم المصدر بالتأكيد "أن على الشركات تسديد ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام"، مشدداً "على أنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا الموضوع، باعتبار أن الشركات قد حصلت أساساً هذه المبالغ من المستهلكين".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

