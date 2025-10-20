المالية تتشدد: لا تمديد لمهل الدفع

Advertisement

أبلغ مصدر مالي عدداً كبيراً من الشركات أن عازمة هذا العام على عدم تمديد المهل الزمنية لتسديد مستحقات الـTVA المترتبة على الشركات، عازياً سبب هذا القرار إلى الحاجة الملحّة للوزارة إلى الواردات من أجل تسديد مستحقاتها في مختلف المجالات، وخاصةً زيادات العسكريين والمتقاعدين.وختم المصدر بالتأكيد "أن على الشركات تسديد ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام"، مشدداً "على أنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا الموضوع، باعتبار أن الشركات قد حصلت أساساً هذه المبالغ من المستهلكين".