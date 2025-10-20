حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)

خيّم الحزن على أرجاء الوسط الرياضي اللبناني، بعد الإعلان عن وفاة البطل في الكيك بوكسينغ والمواي تاي ربيع زهر وزوجته، إثر حادث أليم.

ونعى للمواي تاي في صفحته على "فايسبوك" اللاعب وزوجته، قائلاً: "بقلوب يعتصرها الألم والحزن، وعيون غمرها الدمع قبل أن تدرك الفاجعة، ننعى بمزيد من اللوعة والأسى الشابين الطيبين ربيع زهر وزوجته، اللذَين ارتقَيا إلى جوار ربّهما مساء الأحد، إثر حادث انقلاب شاحنة أليم وقع في بلدتهم الحبيبة العبادية".

كما نعت بلدة العبادية زهر وزوجته، وكتبت عبر صفحتها على " ": فعلاً كُنتُم رُفقاء الدرب حتى الموت.. فاجعة تهزّ بلدة العبادية في خبر وفاة و العالم ربيع زهر وزوجته المحترمة هاجر عمر في حادث سير أليم وقع الليلة في البلدة". وأضافت: "وداعًا يا عرسان السماء وداعًا يا بطل يلي رفعت اسم العبادية و حول أنحاء العالم رحمك الله والصبر والسلوان لعائلتكم و لنا جميعًا على الخسارة الأليمة. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم ان لله وان إليه راجعون".