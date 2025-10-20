Advertisement

لبنان

حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)

Lebanon 24
20-10-2025 | 01:20
خيّم الحزن على أرجاء الوسط الرياضي اللبناني، بعد الإعلان عن وفاة البطل في الكيك بوكسينغ والمواي تاي ربيع زهر وزوجته، إثر حادث أليم.
 
ونعى الاتحاد اللبناني للمواي تاي في صفحته على "فايسبوك" اللاعب وزوجته، قائلاً: "بقلوب يعتصرها الألم والحزن، وعيون غمرها الدمع قبل أن تدرك الفاجعة، ننعى بمزيد من اللوعة والأسى الشابين الطيبين ربيع زهر وزوجته، اللذَين ارتقَيا إلى جوار ربّهما مساء الأحد، إثر حادث انقلاب شاحنة أليم وقع في بلدتهم الحبيبة العبادية".
كما نعت بلدة العبادية زهر وزوجته، وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك": فعلاً كُنتُم رُفقاء الدرب حتى الموت.. فاجعة تهزّ بلدة العبادية في خبر وفاة بطل لبنان و العالم ربيع زهر وزوجته المحترمة هاجر عمر في حادث سير أليم وقع الليلة في البلدة". وأضافت: "وداعًا يا عرسان السماء وداعًا يا بطل يلي رفعت اسم العبادية و لبنان حول أنحاء العالم رحمك الله والصبر والسلوان لعائلتكم و لنا جميعًا على الخسارة الأليمة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان لله وان إليه راجعون".
 
May be an image of ‎one or more people, wedding and ‎text that says '‎بلدة العبادية 3h … فعلاً کنتم رفقاء الدرب حتى الموت.. فاجعة تهز بلدة العبادية في خبر وفاة بطل لبنان و العالم ربيع بشير زهر وزوجته المحترمة الكريمة هاجر عمر في حادث سير أليم وقع الليلة في البلدة وداعاً يا عرسان السما وداعاً يا بطل يلي رفعت اسم العبادية لبنان حول أنحاء العالم رحمك الله والصبر والسلوان لعائلتكم و لنا جميعاً على الخسارة الاليمة. لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون Zahr Rabih coBoH‎'‎‎
