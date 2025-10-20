تعيين مرتقب في مؤسسة لصيقة بالمواطن

Advertisement

لفت مصدر وزاري يعنى بشؤون العمل والعمال الى أن أولوية الحكومة اليوم، بالإضافة الى الملفات السياسية، هي صحة المواطن وتحسين الخدمات الطبية عبر الصناديق الضامنة بعد الإنتكاسة الكبرى إبان الأزمة المالية.وفي هذا السياق أعطيت التوجيهات لمجلس الخدمة المدنية من أجل إعداد مشروع تعيين لمجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بحسب الآلية، لعرضه على .أضاف "يلقى هذا الملف إهتماما كبيرا من قبل المعنيين كون الضمان الإجتماعي هو المؤسسة الأكبر التي تعنى بصحة المواطن وخاصةً الطبقات المتوسطة والفقيرة والشرائح العمالية".