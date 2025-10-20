Advertisement

لبنان

تعيين مرتقب في مؤسسة لصيقة بالمواطن

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
20-10-2025 | 02:15
لفت مصدر وزاري يعنى بشؤون العمل والعمال الى أن أولوية الحكومة اليوم، بالإضافة الى الملفات السياسية، هي صحة المواطن وتحسين الخدمات الطبية عبر الصناديق الضامنة بعد الإنتكاسة الكبرى إبان الأزمة المالية.
وفي هذا السياق أعطيت التوجيهات لمجلس الخدمة المدنية من أجل إعداد مشروع تعيين لمجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بحسب الآلية، لعرضه على مجلس الوزراء.
أضاف "يلقى هذا الملف  إهتماما كبيرا من قبل المعنيين كون الضمان الإجتماعي هو المؤسسة الأكبر التي تعنى بصحة المواطن وخاصةً الطبقات المتوسطة والفقيرة والشرائح العمالية".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

