نائب متفائل: سنحرز 3 حواصل انتخابية

يقول أحد النواب في إحدى دوائر إنّه "في حال تحالف مع احد أقربائه وحزب بارز، فاللائحة ستتمكّن من إحراز ثلاثة حواصل انتخابية ويمكن لها أن تنافس على المقعد الرابع".

Advertisement