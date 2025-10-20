Advertisement

لبنان

نائب متفائل: سنحرز 3 حواصل انتخابية

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
20-10-2025 | 02:45
يقول أحد النواب في إحدى دوائر جبل لبنان إنّه "في حال تحالف مع احد أقربائه وحزب بارز، فاللائحة ستتمكّن من إحراز ثلاثة حواصل انتخابية ويمكن لها أن تنافس على المقعد الرابع".
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

جبل لبنان

