لبنان

وزيرة البيئة تزور الهرمل وتستعرض الملفات البيئية والخدمية للمنطقة

Lebanon 24
20-10-2025 | 02:46
زارت وزيرة البيئة تمارا الزين قضاء الهرمل، حيث بدأت جولتها في السرايا بلقاء قائمقام الهرمل هبة زعيتر، التي عرضت أبرز المشاكل والحاجات التي يعانيها القضاء عبر فيلم مصور.
وحضر اللقاء النائب إيهاب حمادة، عدد من رؤساء البلديات، ممثلي البلديات، ومسؤول البلديات المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية، وقدّم قائمقام الهرمل للوزيرة درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهودها.

ثم انتقلت الوزيرة إلى مبنى اتحاد بلديات الهرمل، حيث كان في استقبالها وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ورئيس الاتحاد عبد الغني بليبل، إلى جانب فاعليات بلدية واجتماعية وسياسية وممثلي الأحزاب، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات البيئية والخدماتية.

وأشار الوزير ناصر الدين إلى "الحاجات الكبيرة التي تواجه المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، فيما شدد طليس على "ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها تجاه المناطق المتضررة، خصوصًا بعد العدوان الإسرائيلي وموجات النزوح السوري الجديدة".

من جانبها، استعرضت الوزيرة الزين جهود الوزارة في متابعة القضايا البيئية، مشيرة إلى التحديات الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك حرق أكثر من 8000 هكتار من الأراضي وتدمير الغطاء الحرجي وتلويث البيئة. كما تناولت ملفات الردميات، الحرائق المفتعلة، قطع الأشجار، مشاكل الصرف الصحي والنفايات، وأضرار نهر العاصي الناتجة عن المكبات العشوائية.

وأكدت الزين البدء بالخطوات العملية لإنشاء معمل فرز ومطمر في الهرمل، مشيرة إلى أن مهلة صندوق التمويل الكويتي شارفت على الانتهاء وقد طلبت الوزارة تمديدها في ظل الظروف الأخيرة.
 
