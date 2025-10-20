Advertisement

لبنان

آخر ضحايا حوادث السير.. الموت يخطف الشاب أسامة

Lebanon 24
20-10-2025 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1431600-638965506977577679.jpg
Doc-P-1431600-638965506977577679.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الشاب أسامة هيثم السعيد متأثرًا بإصاباته جرّاء حادث سير مروع تعرّض له قبل يومين على أوتوستراد المنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر ضحايا مسلسل حوادث سير.. الموت يخطف الطيار الشاب مازن السيد
lebanon 24
20/10/2025 12:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد ابن بلدة ببنين العكارية آخر ضحايا مسلسل حوادث السير في لبنان
lebanon 24
20/10/2025 12:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"عباس" ينضم لقافلة ضحايا حوادث السير في لبنان
lebanon 24
20/10/2025 12:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة التحكم المروري: 7 حوادث و9 جرحى حصيلة حوادث السير في الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
20/10/2025 12:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24

هيثم السعيد

لبنان 24

المنية

السعيد

لبنان

أوتو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2025-10-20
05:42 | 2025-10-20
05:36 | 2025-10-20
05:30 | 2025-10-20
05:30 | 2025-10-20
05:29 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24