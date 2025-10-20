Advertisement

مياه لبنان الجنوبي تدعو المشتركين لتسوية أوضاعهم المالية

20-10-2025 | 03:21
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، ضمن حملتها المستمرة لإزالة المخالفات والتعديات على شبكات المياه، أنها ستواصل تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين ومتابعتهم أمام الجهات القضائية المختصة، وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية عند الاقتضاء.
ودعت المؤسسة في بيان، جميع المشتركين إلى تسوية أوضاعهم المالية لسداد بدلات المياه لعام 2025 والأعوام السابقة، مؤكدة على ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصيًا أو من ينوب عنه قانونيًا، مع تقديم إفادة سكن من المختار في حال الحضور بالوكالة.

وأوضحت المؤسسة أن المشتركين يمكنهم إجراء الدفعات عبر مكاتب المؤسسة في مختلف الدوائر التابعة لها، أو عبر شركات التحصيل وخدمات إرسال الأموال (OMT) في جميع الفروع اللبنانية، بهدف تسهيل الإجراءات وتيسير السداد.

وأكدت المؤسسة على أهمية المبادرة لتسوية المستحقات المالية لتفادي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتخلفين عن الدفع.
