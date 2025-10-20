27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مياه لبنان الجنوبي تدعو المشتركين لتسوية أوضاعهم المالية
Lebanon 24
20-10-2025
|
03:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
، ضمن حملتها المستمرة لإزالة المخالفات والتعديات على شبكات المياه، أنها ستواصل تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين ومتابعتهم أمام الجهات القضائية المختصة، وإحالتهم إلى
النيابة العامة
المالية عند الاقتضاء.
Advertisement
ودعت المؤسسة في بيان، جميع المشتركين إلى تسوية أوضاعهم المالية لسداد بدلات المياه لعام 2025 والأعوام السابقة، مؤكدة على ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصيًا أو من ينوب عنه قانونيًا، مع تقديم إفادة سكن من المختار في حال الحضور بالوكالة.
وأوضحت المؤسسة أن المشتركين يمكنهم إجراء الدفعات عبر مكاتب المؤسسة في مختلف الدوائر التابعة لها، أو عبر شركات التحصيل وخدمات إرسال الأموال (OMT) في جميع الفروع
اللبنانية
، بهدف تسهيل الإجراءات وتيسير السداد.
وأكدت المؤسسة على أهمية المبادرة لتسوية المستحقات المالية لتفادي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتخلفين عن الدفع.
مواضيع ذات صلة
مياه لبنان الجنوبي: حملة لملاحقة المخالفين على الشبكات
Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي: حملة لملاحقة المخالفين على الشبكات
20/10/2025 12:55:37
20/10/2025 12:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان
Lebanon 24
عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان
20/10/2025 12:55:37
20/10/2025 12:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم حيدر تفقد منشأة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في صور
Lebanon 24
هاشم حيدر تفقد منشأة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في صور
20/10/2025 12:55:37
20/10/2025 12:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية صيدا يزور مالية لبنان الجنوبي
Lebanon 24
رئيس بلدية صيدا يزور مالية لبنان الجنوبي
20/10/2025 12:55:37
20/10/2025 12:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مؤسسة مياه لبنان
النيابة العامة
مياه لبنان
اللبنانية
النيابة
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذا ما يسعى إليه رؤساء بلديات
Lebanon 24
هذا ما يسعى إليه رؤساء بلديات
05:45 | 2025-10-20
20/10/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يشارك في المعرض التجاري الإندونيسي 2025
Lebanon 24
لبنان يشارك في المعرض التجاري الإندونيسي 2025
05:42 | 2025-10-20
20/10/2025 05:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتزامن مع إنعقاد الجلسة... هذا ما سيشهده مُحيط مجلس النواب
Lebanon 24
بالتزامن مع إنعقاد الجلسة... هذا ما سيشهده مُحيط مجلس النواب
05:36 | 2025-10-20
20/10/2025 05:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الوطني للعمال: الموازنة تخاطر بالطبقة الكادحة
Lebanon 24
الاتحاد الوطني للعمال: الموازنة تخاطر بالطبقة الكادحة
05:30 | 2025-10-20
20/10/2025 05:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور عامين على استقرار الليرة.. هل يتغيّر سعر الصرف قريبا عن الـ89500؟
Lebanon 24
بعد مرور عامين على استقرار الليرة.. هل يتغيّر سعر الصرف قريبا عن الـ89500؟
05:30 | 2025-10-20
20/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
19/10/2025 07:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:45 | 2025-10-20
هذا ما يسعى إليه رؤساء بلديات
05:42 | 2025-10-20
لبنان يشارك في المعرض التجاري الإندونيسي 2025
05:36 | 2025-10-20
بالتزامن مع إنعقاد الجلسة... هذا ما سيشهده مُحيط مجلس النواب
05:30 | 2025-10-20
الاتحاد الوطني للعمال: الموازنة تخاطر بالطبقة الكادحة
05:30 | 2025-10-20
بعد مرور عامين على استقرار الليرة.. هل يتغيّر سعر الصرف قريبا عن الـ89500؟
05:29 | 2025-10-20
انتخابات في لبنان تستبعدُ محسوبين على "سفير"
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 12:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 12:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 12:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24