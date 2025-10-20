أبي رميا في باريس: تعزيز الشراكة اللبنانية–الأوروبية ودعم عودة النازحين

Advertisement

زار النائب سيمون أبي رميا، بصفته رئيس لجنة الصداقة النيابية – وعضو لجنة الصداقة مع البرلمان ، العاصمة الفرنسية باريس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين ونواب أوروبيين تناولت آخر المستجدات في والعلاقات الثنائية مع .وفي إطار هذه الزيارة، التقى أبي رميا البرلمان الأوروبي يونيس عمرجي، حيث تم البحث في "دور الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان لضمان العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم"، مع مناقشة أفكار ومبادرات عملية سيتم بلورتها خلال زيارة قريبة إلى بروكسل لوضع آليات تنفيذية ملموسة لهذا الملف الحيوي.كما عقد اجتماعًا مع عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، تم خلاله التركيز على "الأوضاع اللبنانية في ظل الخروقات والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودور البرلمان الأوروبي في دعم لبنان ومؤسساته في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة".وأكد النائب أبي رميا خلال لقاءاته على "أهمية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وتعزيز قنوات التواصل البرلماني لدعم الاستقرار في لبنان والمنطقة، مع التشديد على ضرورة إيجاد حل عاجل لأزمة النزوح، لا سيما في ضوء التغيرات السياسية في واعتراف الدول بالقيادة الجديدة".