Advertisement

لبنان

أبي رميا في باريس: تعزيز الشراكة اللبنانية–الأوروبية ودعم عودة النازحين

Lebanon 24
20-10-2025 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1431618-638965530395331059.jpg
Doc-P-1431618-638965530395331059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب سيمون أبي رميا، بصفته رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانيةالفرنسية وعضو لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي، العاصمة الفرنسية باريس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين ونواب أوروبيين تناولت آخر المستجدات في لبنان والعلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي.
Advertisement

وفي إطار هذه الزيارة، التقى أبي رميا نائب رئيس البرلمان الأوروبي يونيس عمرجي، حيث تم البحث في "دور الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان لضمان العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم"، مع مناقشة أفكار ومبادرات عملية سيتم بلورتها خلال زيارة قريبة إلى بروكسل لوضع آليات تنفيذية ملموسة لهذا الملف الحيوي.

كما عقد اجتماعًا مع عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، تم خلاله التركيز على "الأوضاع اللبنانية في ظل الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودور البرلمان الأوروبي في دعم لبنان ومؤسساته في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة".

وأكد النائب أبي رميا خلال لقاءاته على "أهمية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وتعزيز قنوات التواصل البرلماني لدعم الاستقرار في لبنان والمنطقة، مع التشديد على ضرورة إيجاد حل عاجل لأزمة النزوح، لا سيما في ضوء التغيرات السياسية في سوريا واعتراف الدول بالقيادة السورية الجديدة".
مواضيع ذات صلة
ابي رميا هنّأ لوكورنو: نأمل التنسيق لدعم لبنان
lebanon 24
20/10/2025 12:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي بحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في عودة النازحين السوريين الى بلدهم
lebanon 24
20/10/2025 12:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: منتخب الناشئات فخر الوطن
lebanon 24
20/10/2025 12:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا دعا الى تأكيد رغبة لبنان في مقاربة ترسيم الحدود مع سوريا
lebanon 24
20/10/2025 12:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب رئيس

اللبنانية

الفرنسية

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2025-10-20
05:42 | 2025-10-20
05:36 | 2025-10-20
05:30 | 2025-10-20
05:30 | 2025-10-20
05:29 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24