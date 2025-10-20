Advertisement

لبنان

بري بعد زيارته بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس

Lebanon 24
20-10-2025 | 04:20
زار رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم الإثنين قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
ولدى مغادرته، قال بري: "اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس".  
