Advertisement

لبنان

محافظ بيروت يعلن جداول الرسوم البلدية لعام 2025 ويحدد مهلة السداد

Lebanon 24
20-10-2025 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1431621-638965534476239851.webp
Doc-P-1431621-638965534476239851.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، "وضع جداول التكليف الأساسية للرسم البلدي على القيمة التأجيرية ورسم صيانة الأرصفة والمجاري لعام 2025 في المناطق العقارية كافة في مدينة بيروت
Advertisement
 
 
ولفت في بيان الى أنه "أولاً: عملاً بنص المادة 106 من قانون الرسوم البلدية رقم60/88 على المكلفين أن يبادروا إلى تسديد الرسوم البلدية المتوجبة عليهم خلال شهرين من تاريخ نشر هذا الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي سيصدر بتاريخ 6-11-2025".
وأضاف: "ثانياً: عملاً بنص المادة 109 من القانون 60/88 تفرض غرامة مالية قدرها 2% إثنان بالمئة عن كل شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد ضمن المهلة المشار إليها أعلاه"، وتابع: "ثالثا: تسدد الرسوم إلى جباة دائرة تحصيل الواردات أو إلى صناديق الدائرة في مركز البلدية، مبنى بلدية بيروت، العقار رقم 243 مرفأ، خلف جريدة النهار – شارع الأورغواي". 
مواضيع ذات صلة
الحكومة أقرّت خطة الجيش وهي لا تتضمن مهلة زمنية كون المهلة حدّدها مجلس الوزراء في قرار ٥ آب وهي حتى نهاية هذا العام (mtv)
lebanon 24
20/10/2025 12:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025
lebanon 24
20/10/2025 12:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
النقابات العمالية ترفض تمديد مهلة براءتي الذمة لشركتي الخليوي وتعلن تحركًا احتجاجيًا
lebanon 24
20/10/2025 12:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الكشف عن جدول بطولة كأس الـ"إنتركونتيننتال 2025"
lebanon 24
20/10/2025 12:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الرسوم البلدية

مبنى بلدية بيروت

الجريدة الرسمية

الرسوم البلدية

قانون الرسوم

جريدة النهار

بلدية بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2025-10-20
05:42 | 2025-10-20
05:36 | 2025-10-20
05:30 | 2025-10-20
05:30 | 2025-10-20
05:29 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24