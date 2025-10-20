محافظ بيروت يعلن جداول الرسوم البلدية لعام 2025 ويحدد مهلة السداد

أعلن محافظ مدينة القاضي ، "وضع جداول التكليف الأساسية للرسم البلدي على القيمة التأجيرية ورسم صيانة الأرصفة والمجاري لعام 2025 في المناطق العقارية كافة في مدينة بيروت

ولفت في بيان الى أنه "أولاً: عملاً بنص المادة 106 من رقم60/88 على المكلفين أن يبادروا إلى تسديد المتوجبة عليهم خلال شهرين من تاريخ نشر هذا الإعلان في عدد الذي سيصدر بتاريخ 6-11-2025".

وأضاف: "ثانياً: عملاً بنص المادة 109 من القانون 60/88 تفرض غرامة مالية قدرها 2% إثنان بالمئة عن كل شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد ضمن المهلة المشار إليها أعلاه"، وتابع: "ثالثا: تسدد الرسوم إلى جباة دائرة تحصيل الواردات أو إلى صناديق الدائرة في مركز البلدية، ، العقار رقم 243 مرفأ، خلف – شارع الأورغواي".