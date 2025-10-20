Advertisement

لبنان

"رواتب مهينة وخدمات معدومة".. موظفو الإدارة العامة دعوا إلى الاضراب الخميس

Lebanon 24
20-10-2025 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1431625-638965540616048604.webp
Doc-P-1431625-638965540616048604.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، أن استمرار الانهيار واللامبالاة الحكومية بعد انقضاء المهلة التي طلبتها لمتابعة حقوق العاملين في القطاع العام، دفعها إلى إعلان التوقف الشامل عن العمل في جميع الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية يوم الخميس 23 تشرين الأول. يأتي ذلك تزامناً مع المؤتمر الصحافي لتجمع روابط العاملين في القطاع العام، المقرر عقده عند الساعة 11:00 صباحاً في مركز مبنى الفندقية – الدكوانة، لإطلاق موقف موحد وحاسم من الواقع المهين للموظفين.
Advertisement

وجاء في البيان: "لقد طفح الكيل، ولم يعد الموظف قادراً على تحمل الذل والحرمان. رواتب مهينة، خدمات معدومة، إدارات تنهار، واتهامات بالفساد والتلكؤ الوظيفي، بينما المسؤولون يتفرجون. ما يحصل حالياً عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه، ولن نكون شركاء في هذه الجريمة. التوقف عن العمل ليس خياراً أو رفاهية، بل صرخة دفاع عن كرامتنا وحقوقنا في وجه سلطة تتجاهل صوتنا منذ سنوات".

وأضافت الرابطة: "أي محاولة للتسويف أو الالتفاف على المطالب لن تمرّ، وصبر الموظفين بلغ نهايته. ندعو جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بالإضراب والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الصحافي لتوحيد الكلمة والموقف دفاعاً عن حقوقنا وكرامتنا. كفى إذلالاً، كفى تجاهلاً، الكرامة أولاً، والحقوق تُؤخذ ولا تُمنح".
مواضيع ذات صلة
الكرملين: نتائج التقارب بين واشنطن وموسكو "شبه معدومة"
lebanon 24
20/10/2025 12:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: نتائج التقارب بين موسكو وواشنطن شبه معدومة
lebanon 24
20/10/2025 12:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الرواتب.. بيان لـ"تجمع موظفي الإدارة العامة"
lebanon 24
20/10/2025 12:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تتعلق بتشارلي كيرك.. ستاربكس تطرد موظفاً كتب رسالة مهينة لزبونة (صورة)
lebanon 24
20/10/2025 12:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24

رابطة موظفي الإدارة

الإدارات العامة

الإدارة العامة

الدكوانة

التزام

الصحاف

الشام

الحرم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2025-10-20
05:42 | 2025-10-20
05:36 | 2025-10-20
05:30 | 2025-10-20
05:30 | 2025-10-20
05:29 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24