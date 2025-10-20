Advertisement

لبنان

التاريخ حُدد.. في هذا اليوم سيتم استجواب فضل شاكر

Lebanon 24
20-10-2025 | 04:07
عيّن رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال ضناوي جلسة نهار الاربعاء 22 تشرين الأول لاستجواب تمهيدي لفضل عبد الرحمن شمندر المعروف بالفنان فضل شاكر، وفق ما أفادت قناة "الجديد". 
ويأتي هذا الاستجواب بعد سنوات من الاختفاء في مخيم عين الحلوة بعد تورطه في أحداث عبرا.
 
وسلّم  شاكر نفسه قبل أسابيع إلى قوة من استخبارات الجيش عند حاجز الحسبة المؤدي إلى مخيم عين الحلوة في صيدا
