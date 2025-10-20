Advertisement

لبنان

عون اطلع من عطية على عمل المفتشيات العامة

Lebanon 24
20-10-2025 | 03:30
اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، على عمل المفتشيات العامة في إطار تعزيز الرقابة على أداء الإدارات والمؤسسات الخاضعة لسلطة التفتيش المركزي.
