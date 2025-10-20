Advertisement

لبنان

يعقوبيان: المطران مالويان رمز للإيمان والشجاعة في وجه الاضطهاد

Lebanon 24
20-10-2025 | 05:04
أعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيان، أنّها شاركت أمس في الفاتيكان في الاحتفال التاريخي بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان، الذي أعلنه البابا لاوون الرابع عشر قديسًا.
وتوجّهت يعقوبيان بالشكر إلى بطريرك الأرمن الكاثوليك غبطة البطريرك روفائيل ميناسيان على "جهوده المتواصلة في خدمة الكنيسة وشعبها"، مهنّئةً إيّاه والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية بهذا الحدث المهيب، كما شكرت فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحرمه على حضورهما ومشاركتهما في المناسبة التي "تعيد إلى الأذهان قيم الإيمان والثبات على الحقّ".

وأضافت: "سار المطران إغناطيوس مالويان طريقه بثباتٍ وإيمانٍ عميق، فخدم شعبه بمحبةٍ وتواضعٍ، وواجه خيار الخيانة أو الموت بشجاعةٍ حتى نال إكليل القداسة. خلال الإبادة الأرمنية تعرّض لأبشع أنواع التعذيب، لكنه لم يتراجع عن إيمانه، بل أصبح رمزًا للشجاعة والحقّ، ونورًا لا ينطفئ في ذاكرة المشرق".

وختمت يعقوبيان: "من ماردين إلى دير بزمار، ومن لبنان إلى الفاتيكان، يبقى إغناطيوس مالويان شاهدًا على أنّ الأمل لا يموت، وأنّ الإيمان أقوى من الاضطهاد، وأنّ لبنان سيبقى أرضًا للحرية تحتضن كلّ رسالة حبّ وقداسة".
بولا يعقوبيان

الرابع عشر

الفاتيكان

جوزاف عون

الكاثوليك

الجمهوري

جمهورية

بات على

