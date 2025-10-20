يعقوبيان: المطران مالويان رمز للإيمان والشجاعة في وجه الاضطهاد

Advertisement

أعلنت النائبة في بيان، أنّها شاركت أمس في في الاحتفال التاريخي بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان، الذي أعلنه البابا لاوون قديسًا.وتوجّهت يعقوبيان بالشكر إلى بطريرك الأرمن غبطة البطريرك روفائيل ميناسيان على "جهوده المتواصلة في خدمة الكنيسة وشعبها"، مهنّئةً إيّاه والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية بهذا الحدث المهيب، كما شكرت فخامة رئيس الجمهورية وحرمه على حضورهما ومشاركتهما في المناسبة التي "تعيد إلى الأذهان قيم الإيمان والثبات على الحقّ".وأضافت: "سار المطران إغناطيوس مالويان طريقه بثباتٍ وإيمانٍ عميق، فخدم شعبه بمحبةٍ وتواضعٍ، وواجه خيار الخيانة أو الموت بشجاعةٍ حتى نال إكليل القداسة. خلال الإبادة الأرمنية تعرّض لأبشع أنواع التعذيب، لكنه لم يتراجع عن إيمانه، بل أصبح رمزًا للشجاعة والحقّ، ونورًا لا ينطفئ في ذاكرة المشرق".وختمت يعقوبيان: "من إلى دير بزمار، ومن إلى الفاتيكان، يبقى إغناطيوس مالويان شاهدًا على أنّ الأمل لا يموت، وأنّ الإيمان أقوى من الاضطهاد، وأنّ لبنان سيبقى أرضًا للحرية تحتضن كلّ رسالة حبّ وقداسة".