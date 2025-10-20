Advertisement

لبنان

خريش يلتقي الشيخين عبدالخالق وكوكاش.. ونقاش في شؤون مشتركة

Lebanon 24
20-10-2025 | 05:18
زار الشيخ راجح عبد الخالق والشيخ حمزة كوكاش المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش في مكتبه في المديرية العامة.
وتناول اللقاء شؤونًا عامة تتصل بعمل المديرية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
