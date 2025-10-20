لقاءات خريش.. نقاش في شؤون مشتركة وتطوير قدرات الدفاع المدني



Advertisement

وتناول اللقاء شؤونًا عامة تتصل بعمل المديرية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. زار الشيخ والشيخ حمزة كوكاش للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن في مكتبه في .وتناول اللقاء شؤونًا عامة تتصل بعمل المديرية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى ، مديرة العلاقات العامة في شركة BMA للدهانات، السيدة سينتيا بواري.



وتمّ خلال اللقاء عرض أوجه التعاون القائم بين والشركة، وبحث سبل تطويره وتعزيزه بما يخدم المصلحة العامة، ولا سيما في إطار دعم المراكز التابعة للمديرية. وتم التأكيد على ، وتعزيز الشراكة في إطلاق المبادرات والنشاطات الهادفة إلى نشر ثقافة السلامة العامة وتطوير قدرات الدفاع المدني في مختلف المجالات ذات الصلة.