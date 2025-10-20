Advertisement

لبنان

لقاءات خريش.. نقاش في شؤون مشتركة وتطوير قدرات الدفاع المدني

Lebanon 24
20-10-2025 | 05:18
A-
A+
Doc-P-1431665-638965599235190664.png
Doc-P-1431665-638965599235190664.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار الشيخ راجح عبد الخالق والشيخ حمزة كوكاش المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش في مكتبه في المديرية العامة.
Advertisement

وتناول اللقاء شؤونًا عامة تتصل بعمل المديرية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 
كما التقى خريش، مديرة العلاقات العامة في شركة BMA للدهانات، السيدة سينتيا بواري.

وتمّ خلال اللقاء عرض أوجه التعاون القائم بين المديرية العامة للدفاع المدني والشركة، وبحث سبل تطويره وتعزيزه بما يخدم المصلحة العامة، ولا سيما في إطار دعم المراكز التابعة للمديرية. وتم التأكيد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكة في إطلاق المبادرات والنشاطات الهادفة إلى نشر ثقافة السلامة العامة وتطوير قدرات الدفاع المدني في مختلف المجالات ذات الصلة.
مواضيع ذات صلة
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
lebanon 24
20/10/2025 20:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش تفقد مراكز الدفاع المدني في الضاحية
lebanon 24
20/10/2025 20:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش وطليس.. بحث لدعم الدفاع المدني
lebanon 24
20/10/2025 20:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش: الدفاع المدني في الخط الأمامي والجهوزية أولوية
lebanon 24
20/10/2025 20:43:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المديرية العامة للدفاع المدني

راجح عبد الخالق

المديرية العامة

المدير العام

عبد الخالق

مديرية ال

عماد خريش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-10-20
13:16 | 2025-10-20
13:07 | 2025-10-20
13:00 | 2025-10-20
12:34 | 2025-10-20
12:26 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24