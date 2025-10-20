27
لبنان
انتخابات في لبنان تستبعدُ محسوبين على "سفير"
خاص "لبنان 24"
Lebanon 24
20-10-2025
05:29
كشفت انتخابات أعضاء إقليم حركة "فتح" في
لبنان
، أمس الأحد، عن تبدلات كبيرة برزت على صعيد القيادة "الفتحاوية"، إذ أدى الاستحقاقُ فعلياً إلى خسارة المحسوبين على السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبّور، والذي تمت إنهاء مهامه قبل أشهر قليلة وإحداث تغييرات على ساحة الحركة في لبنان.
القيادة الجديدة التي أفرزتها الإنتخابات تعتبرُ مميزة من حيث الشخصيات "الفتحاوية" التي رسخت نفسها أكثر فأكثر نظراً لدورها على الساحة مثل
أبو إياد الشعلان
، يوسف الزريعي ومحمد
العمري
وغيرهم، فيما الجهات التي كانت محسوبة على
دبور
وتم استبعادها تشملُ حسن الناطور،
سرحان
يوسف، أكرم صالح، يوسف زمزم وغيرهم.
وعملياً، فإن التغيير الذي طرأ على "فتح" أكد ما باشرته الأخيرة قبل أشهر على صعيد وضعها الداخلي، إذ التجديد حصل وشمل بشكلٍ رئيسيّ تسليم سلاحها في المخيمات بالإضافة إلى تسوية وضع
سفارة فلسطين
في
بيروت
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
