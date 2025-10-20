Advertisement

لبنان

انتخابات في لبنان تستبعدُ محسوبين على "سفير"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-10-2025 | 05:29
A-
A+

Doc-P-1431672-638965603017163976.jfif
Doc-P-1431672-638965603017163976.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت انتخابات أعضاء إقليم حركة "فتح" في لبنان، أمس الأحد، عن تبدلات كبيرة برزت على صعيد القيادة "الفتحاوية"، إذ أدى الاستحقاقُ فعلياً إلى خسارة المحسوبين على السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبّور، والذي تمت إنهاء مهامه قبل أشهر قليلة وإحداث تغييرات على ساحة الحركة في لبنان.
Advertisement
 
 
القيادة الجديدة التي أفرزتها الإنتخابات تعتبرُ مميزة من حيث الشخصيات "الفتحاوية" التي رسخت نفسها أكثر فأكثر نظراً لدورها على الساحة مثل أبو إياد الشعلان، يوسف الزريعي ومحمد العمري وغيرهم، فيما الجهات التي كانت محسوبة على دبور وتم استبعادها تشملُ حسن الناطور، سرحان يوسف، أكرم صالح، يوسف زمزم وغيرهم.
 

وعملياً، فإن التغيير الذي طرأ على "فتح" أكد ما باشرته الأخيرة قبل أشهر على صعيد وضعها الداخلي، إذ التجديد حصل وشمل بشكلٍ رئيسيّ تسليم سلاحها في المخيمات بالإضافة إلى تسوية وضع سفارة فلسطين في بيروت.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مصادر ديبلوماسية تستبعد عدواناً إسرائيلياً واسعاً "يُخربط" أوراق ترامب
lebanon 24
20/10/2025 15:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
lebanon 24
20/10/2025 15:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: أستبعد التوافق على قانون انتخاب موحّد وكل فريق يهتم بحساباته
lebanon 24
20/10/2025 15:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكبر معارك لبنان": تسوية مرتقبة لقانون الانتخاب
lebanon 24
20/10/2025 15:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

أبو إياد الشعلان

سفارة فلسطين

محمد العمري

محمد العمر

أبو إياد

فلسطين

بيروت

العمري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:46 | 2025-10-20
07:40 | 2025-10-20
07:40 | 2025-10-20
07:31 | 2025-10-20
07:30 | 2025-10-20
07:29 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24