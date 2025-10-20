انتخابات في لبنان تستبعدُ محسوبين على "سفير"

كشفت انتخابات أعضاء إقليم حركة "فتح" في ، أمس الأحد، عن تبدلات كبيرة برزت على صعيد القيادة "الفتحاوية"، إذ أدى الاستحقاقُ فعلياً إلى خسارة المحسوبين على السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبّور، والذي تمت إنهاء مهامه قبل أشهر قليلة وإحداث تغييرات على ساحة الحركة في لبنان.

القيادة الجديدة التي أفرزتها الإنتخابات تعتبرُ مميزة من حيث الشخصيات "الفتحاوية" التي رسخت نفسها أكثر فأكثر نظراً لدورها على الساحة مثل ، يوسف الزريعي ومحمد وغيرهم، فيما الجهات التي كانت محسوبة على وتم استبعادها تشملُ حسن الناطور، يوسف، أكرم صالح، يوسف زمزم وغيرهم.

