Advertisement

لبنان

هذا ما يسعى إليه رؤساء بلديات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-10-2025 | 05:45
A-
A+

Doc-P-1431675-638965607262729496.jpg
Doc-P-1431675-638965607262729496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتحدث مرجع رسمي عن أنّ هناك اندفاعة لدى مُختلف رؤساء البلديات لإزالة التعديات عن الأملاك العامة، وهو أمرٌ بدأ فعلاً في مختلف المناطق بمعزلٍ عن الأعمال التنموية الأخرى.
Advertisement
 
 
ويقولُ المرجع إن الحركة البلديّة التي حصلت بعد الإنتخابات الأخيرة تبدو لافتة، خصوصاً أن هناك مجالس تسعى لأن تُنجز ما يمكنها إنجازه خلال الفترة الأولى من عهدها والذي لم تبلغ نصف عام.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بدعم أميركي.. هذا ما تسعى إليه أورويا في أوكرانيا
lebanon 24
20/10/2025 15:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو عن المعارضة الإسرائيلية: الإنجاز الوحيد الذي يسعون إليه هو إسقاط الحكومة وهذا لن يحدث
lebanon 24
20/10/2025 15:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: روسيا تسعى إلى تمديد وقف العمل بـ"آلية الزناد" في مجلس الأمن
lebanon 24
20/10/2025 15:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: إسرائيل تسعى إلى تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة من الاعتداءات ما يهدد الأمن
lebanon 24
20/10/2025 15:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:07 | 2025-10-20
07:46 | 2025-10-20
07:40 | 2025-10-20
07:40 | 2025-10-20
07:31 | 2025-10-20
07:30 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24