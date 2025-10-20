لبنان يشارك في المعرض التجاري الإندونيسي 2025

أعلنت سفارة في عن مشاركة 14 رجل أعمال لبناني في النسخة الأربعين من المعرض التجاري الإندونيسي (TEI 2025)، الذي يُقام بين 15 و19 تشرين الأول في تانغيرانغ.

وشهد المعرض حضور أكثر من 8 آلاف زائر من 130 دولة، فيما بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 185.12 مليار دولار، بزيادة 7.7% عن العام الماضي.

وأشارت السفارة إلى أن "رجال الأعمال والمشترين اللبنانيين، الذين رافقهم فريق من سفارة إندونيسيا في بيروت، قد حضروا بحماس كبير وتفاعلوا بنشاط مع المصدرين الإندونيسيين خلال جولتهم في أجنحة المعرض المختلفة. وسيبقى المشترون اللبنانيون في منطقة جاكرتا الكبرى لمدة أسبوع تقريبًا، لتنفيذ عدد من المهام التجارية، بما في ذلك اللقاءات الثنائية مع المصدرين وجمعيات مصنعي الأثاث لاستكشاف إمكانية دخول منتجات الأثاث الخشبي الصلب الإندونيسية إلى السوق ، ومناقشة منتجات أخرى ذات اهتمام مشترك. وسيرافق فريق السفارة المشترين اللبنانيين في زيارات إلى عدد من المصانع، بما في ذلك مصنع للفحم المضغوط، ومصنع للأدوية العشبية، ومصنع للأثاث، لمعاينة عمليات التصنيع عن كثب".

وتهدف الإندونيسية إلى تحقيق صفقات بقيمة 16.5 مليار دولار خلال المعرض، في حين أكدت السفارة استمرارها في تعزيز التعاون التجاري بين وإندونيسيا عبر دعم رجال الأعمال اللبنانيين في تطوير شراكات جديدة.

(الوكالة الوطنية)