لبنان
لبنان يشارك في المعرض التجاري الإندونيسي 2025
Lebanon 24
20-10-2025
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سفارة
إندونيسيا
في
بيروت
عن مشاركة 14 رجل أعمال لبناني في النسخة الأربعين من المعرض التجاري الإندونيسي (TEI 2025)، الذي يُقام بين 15 و19 تشرين الأول في تانغيرانغ.
وشهد المعرض حضور أكثر من 8 آلاف زائر من 130 دولة، فيما بلغت قيمة الصادرات
الإندونيسية
خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 185.12 مليار دولار، بزيادة 7.7% عن العام الماضي.
وأشارت السفارة إلى أن "رجال الأعمال والمشترين اللبنانيين، الذين رافقهم فريق من سفارة إندونيسيا في بيروت، قد حضروا
حفل الافتتاح
بحماس كبير وتفاعلوا بنشاط مع المصدرين الإندونيسيين خلال جولتهم في أجنحة المعرض المختلفة. وسيبقى المشترون اللبنانيون في منطقة جاكرتا الكبرى لمدة أسبوع تقريبًا، لتنفيذ عدد من المهام التجارية، بما في ذلك اللقاءات الثنائية مع المصدرين وجمعيات مصنعي الأثاث لاستكشاف إمكانية دخول منتجات الأثاث الخشبي الصلب الإندونيسية إلى السوق
اللبنانية
، ومناقشة منتجات أخرى ذات اهتمام مشترك. وسيرافق فريق السفارة المشترين اللبنانيين في زيارات إلى عدد من المصانع، بما في ذلك مصنع للفحم المضغوط، ومصنع للأدوية العشبية، ومصنع للأثاث، لمعاينة عمليات التصنيع عن كثب".
وتهدف
وزارة التجارة
الإندونيسية إلى تحقيق صفقات بقيمة 16.5 مليار دولار خلال المعرض، في حين أكدت السفارة استمرارها في تعزيز التعاون التجاري بين
لبنان
وإندونيسيا عبر دعم رجال الأعمال اللبنانيين في تطوير شراكات جديدة.
(الوكالة الوطنية)
لبنان
إقتصاد
الوكالة الوطنية
وزارة التجارة
حفل الافتتاح
الإندونيسية
اللبنانية
إندونيسيا
الثنائي
بيروت
تابع
