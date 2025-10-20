Advertisement

لبنان

من ضمن 23 عضوًا.. لبنان ينال مقعدًا في IFIA

Lebanon 24
20-10-2025 | 05:52
حاز لبنان على عضوية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين IFIA، اذ انتخب رضوان شعيب أمين سر كلية الصحة العامة – الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية، عضوا فيها.
وفاز شعيب بعضوية اللجنة المؤلفة من 23 عضوا من بين 50 مرشحا يمثلون دولا مختلفة حول العالم. 

وتُعد اللجنة التنفيذية في IFIA إحدى أهم الهيئات القيادية داخل الاتحاد، إذ تساهم في رسم السياسات العامة وتطوير المبادرات الاستراتيجية لدعم الابتكار والمخترعين حول العالم، ومقرها جنيف.
 
(الوكالة الوطنية)
