نصار يلتقي ممثل اليونيسف الجديد.. حديث عن برامج التعاون

زار وزير العدل المحامي في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم الإثنين، الممثل الجديد لمنظمة " " في ماركولويجي كورسي وشارك في اللقاء مستشارة الوزير المحامية والقاضي رجا .

وكان اللقاء فرصة للحديث في مواضيع تتعلق بالقانون الرقم 422 المتعلق بحماية الأحداث، بالاضافة الى برامج التعاون والعمل بين "اليونيسف" ووزارة العدل للسنة المقبلة في ما يتعلق بمواضيع تدريب القضاة وتطوير القوانين ومصلحة وكيفية التعاطي بقضايا الاطفال والاحداث.