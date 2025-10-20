Advertisement

لبنان

نصار يلتقي ممثل اليونيسف الجديد.. حديث عن برامج التعاون

Lebanon 24
20-10-2025 | 06:05
زار وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم الإثنين، الممثل  الجديد لمنظمة "اليونيسف"  في لبنان ماركولويجي كورسي وشارك في اللقاء مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة والقاضي رجا أبي نادر.
وكان اللقاء فرصة للحديث في مواضيع تتعلق بالقانون الرقم 422 المتعلق بحماية الأحداث، بالاضافة الى برامج التعاون والعمل بين "اليونيسف"  ووزارة العدل للسنة المقبلة في ما يتعلق بمواضيع تدريب القضاة وتطوير القوانين ومصلحة الطب الشرعي وكيفية التعاطي بقضايا الاطفال والاحداث.
مصلحة الطب الشرعي

وزارة العدل

الطب الشرعي

لارا سعادة

عادل نصار

أبي نادر

